Inforges y Froet analizarán los nuevos riesgos de ciberseguridad que amenazan al sector del transporte
La jornada se celebrará el 18 de junio, en modalidad presencial, en la sede de Froet y abordará cómo el uso de la inteligencia artificial puede incrementar los riesgos para las empresas de transporte y logística
Con el objetivo de ayudar a las empresas a conocer riesgos frente a nuevas amenazas digitales y reforzar su capacidad de reacción, Inforges -la consultora de tecnología especializada en transformación digital- y la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia –Froet- celebrarán el próximo 18 de junio una jornada técnica centrada en los desafíos actuales de la ciberseguridad en el sector.
Durante la sesión se analizarán los principales tipos de ataques que afectan actualmente a las empresas de transporte, desde campañas de phishing y suplantación de identidad hasta ransomware, robo de datos o fraudes en pagos y comunicaciones con clientes y proveedores. Asimismo, se abordará cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para desarrollar engaños más creíbles y difíciles de detectar.
La jornada, dirigida a gerentes, responsables de recursos humanos, administración y operaciones de empresas de transporte y logística, contará con las intervenciones de Germán Sánchez, responsable de la Línea de Negocio de Sistemas y Ciberseguridad de Inforges, y Juan Carlos López Ruiz, Analista Senior de Ciberseguridad de la compañía, quienes compartirán experiencias reales y recomendaciones para minimizar riesgos.
Según explica Germán Sánchez, responsable de la Línea de Negocio de Sistemas y Ciberseguridad de Inforges, "el transporte se ha convertido en un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes, por su alto nivel de digitalización y a la importancia crítica de sus operaciones. Un incidente de seguridad puede afectar a los sistemas informáticos y a la actividad diaria de la empresa, a su relación con clientes y proveedores y a la reputación".
Sánchez añade que "la irrupción de herramientas basadas en inteligencia artificial está permitiendo crear fraudes más convincentes. Por eso resulta fundamental que las organizaciones conozcan estas nuevas técnicas y adopten medidas preventivas".
Por su parte, el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro destaca la importancia de acercar este tipo de conocimiento a las empresas del sector. "La ciberseguridad ha dejado de ser solo una cuestión tecnológica para convertirse en un elemento estratégico de gestión empresarial. Las empresas de transporte necesitan conocer los riesgos a los que están expuestas y disponer de herramientas para protegerse".
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de FROET.
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