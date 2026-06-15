Motor
PDM Experiences reúne más de un centenar de Porsche en Torre Pacheco
El evento contó con la presencia de artistas y expositores, además de la presentación de modelos de edición limitada
PDM Experiences celebró los días 5, 6 y 7 de junio una nueva edición de su encuentro en Torre Pacheco, concretamente en las instalaciones del Hotel Ona, en el Resort Mar Menor II. Durante tres jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de un Village Porsche preparado por la organización, que se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro del evento.
La programación reunió a aficionados llegados desde distintos puntos de España y contó también con participación internacional gracias a la presencia de inscritos procedentes de Noruega, Francia e Inglaterra. En total, fueron 103 los vehículos Porsche que se dieron cita en esta convocatoria.
El Village acogió además la presencia de artistas invitados como Juan Santiuste, Pablod_art, The911Way y Ayla, llegados desde diferentes lugares del país. Junto a ellos participaron diversos expositores, entre ellos Gran Azul Marino, Levante Properties, Bodega Casa Hermita, SDF, ONA Hotels, Callaghan y Minibatt, que mostraron sus novedades a los asistentes. Por su parte, Centro Porsche Murcia presentó varios modelos de edición limitada.
A lo largo del fin de semana, la organización desarrolló un programa de actividades que incluyó rutas por distintos puntos de la Región de Murcia, visitas a Estrella de Levante, exhibiciones de motos acrobáticas y un concurso de elegancia Porsche, entre otras propuestas.
El encuentro concluyó con el anuncio de las fechas de la próxima edición de PDM Experiences, prevista para 2027.
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