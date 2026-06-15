OBRAMAT amplía su presencia en Murcia con la apertura de su segundo almacén en la ciudad

OBRAMAT refuerza su presencia en la Región de Murcia con la apertura de un nuevo almacén en la avenida de Alicante 2, en Churra.

El establecimiento, que abrirá sus puertas el próximo 23 de junio, se convertirá en el segundo de la compañía en la ciudad y en el número 40 de la marca en España. Su inauguración coincide, además, con la celebración del 20 aniversario de OBRAMAT.

Más capacidad y oferta

El nuevo OBRAMAT Murcia Norte ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra más rápida y eficaz, con más stock disponible y más capacidad para responder a las necesidades de los profesionales de la zona.

Cuenta con más de 7.400 metros cuadrados de superficie comercial y más de 20.000 productos, de primeras marcas y a precio de almacén.

En su interior se encuentran las mejores soluciones profesionales: Servicio tintométrico con más de 20.000 colores al instante, mostrador de ferretería y equipos de seguridad, ventanas a medida en PVC y aluminio, planificación y presupuestación de cocinas, sistemas de renovación y eficiencia energética del hogar e, incluso, formación y demostración de producto para profesionales.

Y fuera, la instalación integra un patio de materiales de construcción de más de 2.500 metros cuadrados, al que los clientes pueden acceder directamente con sus vehículos para comprar y cargar la mercancía de forma más rápida y cómoda.

Además, para ofrecer la mejor experiencia de compra, el centro dispone también de un aparcamiento gratuito con 213 plazas y 14 cajas de cobro: 4 de ellas rápidas, 3 exteriores y 2 de gran volumen. Y en obramat.es, los clientes pueden realizar sus pedidos a cualquier hora, con recogida en almacén en solo 2h y entrega directa en obra en 24h.

Acompañamiento profesional y empleo local

Con la puesta en marcha de su nuevo almacén, OBRAMAT refuerza su compromiso en Murcia.

La compañía suma, entre sus dos establecimientos en el territorio murciano, más de 300 especialistas, reforzando el asesoramiento técnico y el acompañamiento a los profesionales del sector de la construcción y la reforma.

La apertura del nuevo almacén contribuye, además, a la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo estable y de calidad; y supone un impulso para los proveedores locales y regionales, contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial de Murcia.