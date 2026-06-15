OBRAMAT amplía su presencia en Murcia con la apertura de su segundo almacén en la ciudad
La compañía inaugura el próximo 23 de junio un punto de venta de más de 7.400 metros cuadrados con 20.000 referencias en stock al mejor precio
OBRAMAT refuerza su presencia en la Región de Murcia con la apertura de un nuevo almacén en la avenida de Alicante 2, en Churra.
El establecimiento, que abrirá sus puertas el próximo 23 de junio, se convertirá en el segundo de la compañía en la ciudad y en el número 40 de la marca en España. Su inauguración coincide, además, con la celebración del 20 aniversario de OBRAMAT.
Más capacidad y oferta
El nuevo OBRAMAT Murcia Norte ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra más rápida y eficaz, con más stock disponible y más capacidad para responder a las necesidades de los profesionales de la zona.
Cuenta con más de 7.400 metros cuadrados de superficie comercial y más de 20.000 productos, de primeras marcas y a precio de almacén.
En su interior se encuentran las mejores soluciones profesionales: Servicio tintométrico con más de 20.000 colores al instante, mostrador de ferretería y equipos de seguridad, ventanas a medida en PVC y aluminio, planificación y presupuestación de cocinas, sistemas de renovación y eficiencia energética del hogar e, incluso, formación y demostración de producto para profesionales.
Y fuera, la instalación integra un patio de materiales de construcción de más de 2.500 metros cuadrados, al que los clientes pueden acceder directamente con sus vehículos para comprar y cargar la mercancía de forma más rápida y cómoda.
Además, para ofrecer la mejor experiencia de compra, el centro dispone también de un aparcamiento gratuito con 213 plazas y 14 cajas de cobro: 4 de ellas rápidas, 3 exteriores y 2 de gran volumen. Y en obramat.es, los clientes pueden realizar sus pedidos a cualquier hora, con recogida en almacén en solo 2h y entrega directa en obra en 24h.
Acompañamiento profesional y empleo local
Con la puesta en marcha de su nuevo almacén, OBRAMAT refuerza su compromiso en Murcia.
La compañía suma, entre sus dos establecimientos en el territorio murciano, más de 300 especialistas, reforzando el asesoramiento técnico y el acompañamiento a los profesionales del sector de la construcción y la reforma.
La apertura del nuevo almacén contribuye, además, a la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo estable y de calidad; y supone un impulso para los proveedores locales y regionales, contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial de Murcia.
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Rebeca y los lobos
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos
- Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses