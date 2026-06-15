Directivos europeos y asiáticos exploran oportunidades de negocio en el I Murcia Business Golf Summit by Inversus

El I Murcia International Business Golf Summit by Inversus reunió el pasado jueves 11 de junio en el Grand Hyatt La Manga a setenta destacados empresarios y altos directivos de otras tantas compañías europeas y asiáticas, que a lo largo de toda la jornada pudieron disfrutar de uno de los campos de golf más atractivos y emblemáticos de toda España y, a la vez, hacer ‘networking’ y explorar posibles vías de negocio entre estas empresas. La jornada se orientaba, de hecho, a generar un espacio privilegiado y exclusivo en el que fomentar los contactos entre empresarios, un contexto cercano y lleno de experiencias y alejado de los tradicionales ‘networking’.

El evento, impulsado por la firma MyGolf y por la Asociación de Campos de Golf de Murcia, comenzó con una competición de golf que abrió, desde el ‘Hoyo 1-Inversus’, el vicepresidente y patrono de la Fundación Cátedra China y presidente de la Asociación China de Golf en España, Shengli Chen. La jornada matinal, en la que los deportistas alternaron el recorrido por este exigente campo y los momentos de relajación en los espacios de avituallamiento, se cerró hacia las dos de la tarde con un almuerzo y la actuación en directo de un grupo flamenco.

Tras la entrega de los premios de la competición de golf, la tarde estuvo dedicada principalmente a la celebración de un ‘talk show’, dirigido por el periodista Guillermo Salmerón, que contó con la participación del empresario chino Sengli Chen; la directora de la Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva, Isabel Martínez Conesa; el director comercial de Inversus Capital, Salvador Zamora; el vicepresidente de JP Morgan, Enrique Velasco, y el CEO de Innoventure, Bruno Dureux. Todos ellos debatieron sobre las oportunidades de negocio e inversión que se abren en el mundo del deporte y, más concretamente, del golf.

Durante este espacio se puso de manifiesto la gran relevancia del golf en la economía regional, pues no en vano genera cada año más de 617 millones de euros, lo que representa más del 12% del PIB vinculado al turismo en la Región de Murcia. Isabel Martínez Conesa puso de relieve, además, que el 70% de las nuevas licencias de golf en los últimos años las están copando las mujeres.

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Entre las empresas y entidades participantes en este evento se encontraban, además de la compañía financiera Inversus, con su CEO, José Manuel Fernández Madrid; la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), Aguilón Golf, Omoda, Jaecoo Prochery, Loomis Pay, American Express, JP Morgan, Federación de Comercio e Industria China en España, Asociación Nuevos Empresarios Chinos de Murcia, The 5 Courses, Bodegas El Inicio, Elperiodigolf.com, H10 Hotels Hotelania, DMC, Hotel Barceló, Innoventures Capital, 7TV Región de Murcia, Leal Graciani, Mahou, Banco Mediolanum, MindHouse, Moraval y reDeFinX, entre otras.