El Ciruelo inicia la campaña nacional de uva de mesa bajo el lema 'Tiempo de disfrutar: Uva Nacional'

La empresa murciana Agronativa (El Ciruelo) ha iniciado una nueva campaña nacional de uva de mesa bajo el lema 'Tiempo de disfrutar: Uva Nacional', una invitación a disfrutar de una de las frutas más consumidas durante los meses de verano y a poner en valor el origen nacional de los alimentos.

Como primer productor de uva de mesa en España, El Ciruelo cuenta con más de 2.500 hectáreas en nuestro país y tiene una previsión de producción cercana a las 70.000 toneladas de esta fruta para esta campaña. La compañía comercializa más de 45 variedades de uva de mesa, incluyendo uvas blancas, rojas y negras, además de variedades ecológicas y especiales.

La gran mayoría de estas variedades son sin semilla, una característica cada vez más apreciada por los consumidores por su comodidad y facilidad de consumo. Gracias a su sabor, frescura y versatilidad, la uva es una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea como tentempié, en desayunos, meriendas o formando parte de recetas dulces y saladas.

La empresa pone en valor el trabajo de las miles de personas que participan cada año en la campaña de uva de mesa, destacando que su esfuerzo, compromiso y dedicación son fundamentales para garantizar la calidad del producto y afrontar con éxito una de las campañas más importantes del año.

Noticias relacionadas

Con esta campaña, El Ciruelo quiere animar a los consumidores a disfrutar de la uva nacional y a incorporar la fruta que ahora está en temporada a su alimentación diaria.