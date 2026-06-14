La Región de Murcia escala posiciones en el mapa tecnológico nacional

La Región consolida su posición como uno de los ecosistemas tecnológicos emergentes más dinámicos de España tras registrar un crecimiento en número de empresas ‘tech’ durante el último año por encima del crecimiento medio nacional, según el ‘Informe Empresas Tech e Innovadoras España 2026’, elaborado por el medio especializado en emprendimiento innovador El Referente, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

El contenido del informe sitúa a la Región de Murcia como la séptima autonomía española en número de compañías tecnológicas, con 276 empresas activas, de las que el 47 por ciento se han creado en los últimos cinco años. Además, la Región se sitúa como la quinta comunidad española en número de empresas ‘tech’ nacidas de la universidad o centros de investigación, con 35 ‘spin-offs’, y primera en facturación.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó este viernes estos datos durante una visita a Inbentus, una de las empresas que integran este ecosistema tecnológico e innovador y que está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipamiento médico avanzado y en particular en sistemas de ventilación mecánica y tecnologías de soporte vital.

Durante la visita, Marín destacó que «la Región de Murcia está demostrando que es posible construir un ecosistema tecnológico competitivo desde la especialización, el talento y la colaboración entre empresas, universidades y centros de innovación».

Uno de los indicadores del informe es la evolución de la facturación agregada del ecosistema tecnológico regional, que alcanza la cifra de 485,2 millones en un año, lo que supone un incremento superior también al crecimiento de la media española. «El estudio destaca que este comportamiento revela una mayor madurez empresarial y la capacidad creciente de las ‘startups’ regionales para escalar negocio y generar actividad económica con un alto componente innovador», señaló Marín.

El informe también refleja una mejora de la productividad y del tamaño medio de las compañías tecnológicas regionales. La facturación media por empresa alcanza ya los 1,76 millones de euros, situándose por encima de comunidades como Andalucía, Galicia, Aragón o Navarra.

De manera paralela, el empleo tecnológico alcanzó los 2.674 puestos de trabajo, mientras que el número de empresas con alto potencial de crecimiento (’scaleups’) llegó a trece empresas, que generan conjuntamente más de 122 millones de euros de facturación y 692 empleos.

Mayor valor añadido

El estudio pone además el foco en la especialización inteligente del ecosistema regional, especialmente en ámbitos como tecnologías agro (’agrotech’), salud digital, inteligencia artificial, tecnologías de la alimentación o movilidad. En este sentido, el sector ‘Ehealth’ lidera claramente el ecosistema regional con 29 empresas y más de 7,5 millones de euros de facturación. Le sigue el sector ‘Agrotech’ con 28 empresas y más de 200 millones de euros de facturación.

Asimismo, el informe identifica el desarrollo del ecosistema Caetra, vinculado a tecnologías duales aplicadas a defensa y seguridad, como uno de los grandes vectores de crecimiento futuro para la Región de Murcia dentro de la nueva economía tecnológica europea.

Además, destaca el hecho de que el ecosistema ‘startup’ regional no solo crece en número de compañías, sino que acelera especialmente en aquellos sectores vinculados a tecnologías avanzadas y transformación industrial. Así ha ocurrido con el ámbito de la automatización, la inteligencia artificial, tecnologías agro y movilidad. Al mismo tiempo, otros sectores ya consolidados, como Industria 4.0 y tecnologías de la alimentación, continúan ampliando su masa crítica y capacidad empresarial.

Inbentus, la empresa murciana nacida en plena pandemia para dar respuesta a la necesidad urgente de respiradores, se ha convertido en una de las compañías tecnológicas con mayor proyección internacional del ecosistema regional. Con sede en Murcia, diseña, desarrolla y fabrica equipamiento médico avanzado, especialmente sistemas de ventilación mecánica y tecnologías de soporte vital.

La compañía, que cuenta con 24 profesionales altamente cualificados, ha recibido desde sus inicios el respaldo del Gobierno regional a través del Instituto de Fomento, con ayudas vinculadas a innovación, inversión tecnológica, internacionalización y transferencia de tecnología.

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Marín destacó que Inbentus "es el tipo de empresa que queremos ayudar a crecer, nació cuando el mundo necesitaba respuestas, convirtió el conocimiento en tecnología de primer nivel y hoy compite en uno de los mercados más exigentes del planeta tras la obtención de la certificación por la agencia federal estadounidense FDA".