Veolia lleva al móvil de sus clientes en la Región de Murcia el control del consumo de agua de cada vivienda

¿Cuánta agua consumes cada día? ¿Podrías detectar una pequeña fuga antes de que se convierta en un problema? Son preguntas que gracias a la digitalización del ciclo integral del agua ya tienen una respuesta afirmativa. Veolia, empresa que ofrece este servicio a más de un millón de personas en la Región de Murcia, está cambiando la forma en la que los clientes se relacionan con el agua corriente mediante la instalación de nuevos contadores inteligentes y herramientas como la app Agua Contigo, que permite consultar el consumo y activar alertas personalizadas desde el teléfono móvil.

Esta aplicación ofrece a los usuarios que cuentan con contador de telelectura en su vivienda o local la posibilidad de acceder a información detallada sobre su consumo de agua prácticamente en tiempo real. Desde el móvil pueden encontrar datos sobre el consumo actual y compararlos con otros periodos, ya sean horas, días o meses. Además, la aplicación Agua Contigo puede avisar al cliente en caso de detectar una fuga o un consumo excesivo.

La directora de Clientes de Veolia en la Región de Murcia, Ángela Álvarez, ha recordado que “para que los clientes puedan disfrutar de estas innovaciones, es fundamental que tengan sus datos de contacto actualizados”. De este modo, Álvarez apunta que “si han cambiado de correo electrónico o de teléfono móvil, pueden modificar sus datos de una manera muy sencilla en el área de clientes de nuestra página web, o también desde la propia aplicación Agua Contigo”.

Esta apuesta por la transparencia es posible gracias a la instalación de contadores inteligentes, dispositivos que permiten obtener lecturas automáticas durante las 24 horas del día. Estos equipos incorporan un sistema de telelectura que permite que los contadores estén conectados de forma permanente a la red de telefonía móvil mediante tarjetas SIM. Los datos recogidos se procesan en el centro operativo Hubgrade Región de Murcia, desde donde se puede responder con mayor rapidez ante cualquier anomalía. El proyecto Cartagena Agua Digital (CARTADi) es uno de los grandes referentes de esta transformación, con la instalación de cerca de 60.000 contadores inteligentes en el municipio de Cartagena.

Los báculos reciben los datos de los contadores y de ahí se pasan al centro de control de Hubgrade. / Veolia

La implantación de esta tecnología permite a Veolia avanzar hacia un servicio más eficiente, reducir cortes inesperados de suministro, mejorar la respuesta ante incidencias y disminuir el impacto ambiental. Para la firma, se trata de poner la innovación al servicio de los usuarios y de una gestión más sostenible de un recurso esencial. Otra ventaja de estos sistemas es que facilitan la detección temprana de incidencias como manipulaciones o robos de contador, una circunstancia a la que también es necesario prestar atención, puesto que en caso de que ocurra, la reposición del equipo debe ser asumida por el cliente. Contar con información actualizada permite reaccionar antes y reducir posibles perjuicios.

El director territorial de Veolia en la Región de Murcia, Juanjo Alonso, destaca que “la digitalización del agua tiene sentido cuando se traduce en un mejor servicio para las personas. Estos nuevos contadores nos permiten mejorar la eficiencia de la red, reducir pérdidas de agua y ofrecer a los clientes información útil para tomar decisiones en su día a día”.

Cómo activar las alertas en la aplicación Agua Contigo

La directora de Clientes de Veolia en la Región de Murcia, Ángela Álvarez, recuerda que los usuarios con contador de telelectura pueden configurar sus avisos desde la app Agua Contigo de forma sencilla. Dentro de la app, el usuario puede configurar dos tipos de avisos:

Alerta de fuga. Permite recibir un aviso cuando el contador registra consumo de forma continuada durante el número de días elegido por el cliente. Es especialmente útil para detectar pequeñas fugas que no se ven en viviendas o locales que no se usen habitualmente.

Permite recibir un aviso cuando el contador registra consumo de forma continuada durante el número de días elegido por el cliente. Es especialmente útil para detectar pequeñas fugas que no se ven en viviendas o locales que no se usen habitualmente. Alerta de sobreconsumo. El cliente puede establecer una cantidad máxima de consumo diario, semanal o mensual. Si se supera ese límite, la aplicación genera un aviso para que pueda revisar qué ha ocurrido.

Noticias relacionadas

“Son herramientas muy útiles porque cada usuario puede adaptar las alertas a su realidad: no consume igual una vivienda habitual que una segunda residencia, ni una familia numerosa que una persona que vive sola”, apunta Álvarez.