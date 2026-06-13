La Comunidad abre a las empresas regionales la puerta de los mercados emergentes del sudeste asiático

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), organiza el próximo 16 de junio un seminario 'online' dirigido a empresas regionales interesadas en explorar nuevas oportunidades de negocio en el sudeste asiático, una zona de creciente interés por el aumento del consumo, la apertura de nuevos nichos comerciales y la demanda de productos con garantías de calidad, seguridad y trazabilidad. El plazo de inscripción está abierto a través de la web del Info.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, destacó que "la internacionalización también consiste en mirar antes, prepararse mejor y llegar con más información que los demás".

"El Sudeste Asiático puede parecer lejano para muchas empresas, pero cada vez está más cerca de nuestros sectores productivos porque demanda alimentación, productos químicos, envases, cosmética o soluciones vinculadas a la industria. Queremos que las empresas murcianas conozcan estos mercados, entiendan sus reglas y puedan decidir con criterio dónde hay una oportunidad real", señaló.

La jornada contará con la participación de la Asociación Empresarial España-ASEAN, especializada en el impulso de las relaciones comerciales entre España y los países del sudeste asiático. Además de analizar las oportunidades comerciales que ofrecen estos mercados, se abordará el papel de la certificación Halal, especialmente relevante para empresas de alimentación y bebidas, productos químicos, aditivos, cosmética o farmacia.

En países como Indonesia, algunos productos deberán contar obligatoriamente con esta certificación a partir de octubre de 2026, por lo que el seminario también servirá para explicar cómo anticiparse a ese requisito de la mano del Instituto Halal.

Las exportaciones regionales a esta zona alcanzaron los 22,68 millones de euros en 2025 y sumaron 2,44 millones durante el primer trimestre de 2026. Entre los principales productos exportados destacan, tanto en el último ejercicio completo como en el arranque de este año, los productos químicos, los ingredientes y aditivos para la alimentación y los envases y embalajes, sectores a los que se suman frutas frescas y congeladas, así como conservas hortofrutícolas. Estos datos reflejan una conexión clara entre la demanda de estos mercados y algunos de los ámbitos en los que la Región de Murcia cuenta con mayor capacidad exportadora.

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Gómez subrayó que "a veces, una venta internacional empieza mucho antes del primer contacto comercial, por eso el Gobierno regional trabaja para que las empresas no salgan solas al mundo, sino acompañadas, orientadas y con herramientas útiles para competir. La internacionalización empieza cuando una empresa sabe qué exige un país, qué valora su consumidor y qué condiciones debe cumplir su producto para entrar con confianza. Esa anticipación es competitividad", concluyó el responsable del Info.