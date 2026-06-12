Polémica
La Comunidad de Madrid exigirá desde el lunes el empadronamiento para solicitar el abono transportes
La medida se adopta en pleno enfrentamiento del Ejecutivo de Ayuso con el Gobierno en torno al proceso de regularización de extranjeros
Víctor Rodríguez
Novedades relevantes en torno al abono transporte en la Comunidad de Madrid. A partir del próximo lunes, la Tarjeta de Transporte Público Personal, el título que, con distintas categorías y tarifas, permite desplazarse en los autobuses urbanos e interurbanos de la región, así como en el Metro y en la red de Cercanías solo se expedirá a personas empadronadas en municipios madrileños o en algunas de las localidades de provincias limítrofes con las que hay convenios para su uso. Así se desprende de una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La medida, que deja sin acceso a la tarjeta de transporte a colectivos como migrantes que no estén empadronados o estudiantes de otras regiones, supone la aplicación de una norma vigente desde 2011 pero que no se venía considerando, aducen desde el Consorcio Regional de Transportes. El requisito se aplicará a las nuevas tarjetas que se expidan así como a los duplicados, detalla el anuncio del BOCM.
La disposición se hace efectiva en plena pugna del Ejecutivo de Ayuso con el Gobierno central por el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, una iniciativa contra la que la presidenta regional se ha manifestado en multitud de ocasiones y que ha recurrido ante los tribunales. El certificado de haber solicitado el abono transporte es uno de los documentos que se consideraban como válidos para acreditar el periodo de cinco meses de residencia en España que se exige para optar a la regularización.
- La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
- Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
- Estas son las caras de los nuevos directores generales de la Región de Murcia
- El marisco en carretilla que ya arrasó en Lorca vuelve a liarla en Cartagena con paladas, barra libre y mucho espectáculo
- Educación publica el calendario escolar de la Región de Murcia: el curso arrancará el 8 de septiembre
- Herido grave un vecino de Guadalupe al ser arrollado por un coche en el porche de su casa
- Aires nuevos en Salud: Isabel Ayala renueva al equipo del SMS
- Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación