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Sancal, Premio +Internacional: diseñar con una sonrisa, fabricar con sentido

La firma entiende que un diseño original es mucho más que una cuestión de apariencia. Detrás de cada producto existe un proceso de investigación, desarrollo, ensayo y validación que garantiza su calidad, durabilidad y seguridad

Aunque hoy sus instalaciones ocupan 19.000 metros cuadrados, Sancal sigue definiendo su fábrica como un atelier sobredimensionado.

Aunque hoy sus instalaciones ocupan 19.000 metros cuadrados, Sancal sigue definiendo su fábrica como un atelier sobredimensionado. / La Opinión

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Javier Vera

Javier Vera

Lo que comenzó como un pequeño taller de tapicería en Yecla en 1973 es hoy una de las firmas españolas de mobiliario con mayor reconocimiento internacional. Sin embargo, más allá del crecimiento, la expansión o los premios, hay una idea que ha permanecido inalterable durante más de cinco décadas: entender el diseño como una herramienta capaz de mejorar la vida de las personas.

Sancal nació bajo el sol del Mediterráneo, en un momento de profundos cambios sociales y culturales en España. Aquella atmósfera de apertura y libertad propia de la Transición dejó una huella profunda en la compañía, que ha evolucionado manteniendo intacto un espíritu inconformista, optimista y creativo.

Para Sancal, crear implica cuestionar lo establecido, mirar las cosas desde otra perspectiva y explorar nuevas posibilidades.

Para Sancal, crear implica cuestionar lo establecido, mirar las cosas desde otra perspectiva y explorar nuevas posibilidades. / La Opinión

No es casualidad que su logotipo incorpore una sonrisa ni que su lema invite a ‘romper el molde’. Para Sancal, ambas acciones forman parte de un mismo proceso. Crear implica cuestionar lo establecido, mirar las cosas desde otra perspectiva y explorar nuevas posibilidades. Es precisamente en esa búsqueda donde la marca encuentra su razón de ser.

Del oficio a la cultura del diseño

La evolución de Sancal está estrechamente ligada a la transformación del diseño español. Durante los años ochenta la empresa inició una nueva etapa aproximándose a la comunidad de arquitectos, interioristas y diseñadores. Lo que comenzó como colaboraciones puntuales acabó convirtiéndose en una forma de trabajo habitual que redefinió por completo la identidad de la marca.

Diseñadores como Miguel Milá, Gema Bernal o JJ Belda participaron en los primeros proyectos de autor, contribuyendo a introducir una nueva manera de entender el mobiliario.

La firma entiende que un diseño original es mucho más que una cuestión de apariencia.

La firma entiende que un diseño original es mucho más que una cuestión de apariencia. / La Opinión

Desde entonces, la colaboración con diseñadores externos se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Sancal. En los últimos años, la firma ha incorporado más de cincuenta nuevos diseños creados por autores de perfiles, culturas y sensibilidades muy diversas.

Un atelier de 19.000 metros cuadrados

Aunque hoy sus instalaciones ocupan 19.000 metros cuadrados, Sancal sigue definiendo su fábrica como un atelier sobredimensionado.

La fabricación de un sofá continúa siendo, en gran medida, un trabajo artesanal. Tapizar implica confeccionar un traje a medida, adaptar cada tejido a cada forma y cuidar hasta el último detalle. Por eso, detrás de cada pieza existe una combinación de tecnología, experiencia y habilidad manual difícilmente sustituible.

Esta manera de producir no solo garantiza un alto nivel de calidad, sino que también preserva un saber hacer que forma parte del patrimonio industrial y cultural de la región.

Sus productos no están concebidos para responder a tendencias pasajeras, sino para acompañar a las personas durante muchos años. Son piezas diseñadas para envejecer con dignidad, tanto desde un punto de vista funcional como estético.

La compañía trabaja bajo un modelo de fabricación bajo pedido que evita la sobreproducción y reduce la generación de stock innecesario.

La compañía trabaja bajo un modelo de fabricación bajo pedido que evita la sobreproducción y reduce la generación de stock innecesario. / La Opinión

La firma entiende que un diseño original es mucho más que una cuestión de apariencia. Detrás de cada producto existe un proceso de investigación, desarrollo, ensayo y validación que garantiza su calidad, durabilidad y seguridad. Cada diseño lleva el nombre de sus autores y representa una forma de respeto hacia el trabajo creativo.

Por ello, los productos son sometidos a ensayos de resistencia y durabilidad realizados por laboratorios independientes. Además, se diseñan para facilitar su reparación, mantenimiento o desmontaje, contribuyendo así a prolongar su vida útil y reducir la necesidad de sustitución.

La sostenibilidad, un compromiso real

Para Sancal, la sostenibilidad no es una tendencia ni una herramienta de comunicación. Es una responsabilidad que afecta a cada decisión que se toma dentro de la empresa.

La compañía trabaja bajo un modelo de fabricación bajo pedido que evita la sobreproducción y reduce la generación de stock innecesario. Este sistema permite optimizar recursos, minimizar residuos y controlar con precisión cada fase del proceso productivo.

La apuesta por la producción local constituye otro de los ejes fundamentales de esta estrategia. Sancal colabora con una red cercana de proveedores que comparten valores y estándares de calidad similares, reduciendo desplazamientos y fortaleciendo el tejido industrial de su entorno.

El corazón creativo de la empresa

Una de las particularidades de Sancal es la existencia de un departamento propio de diseño y desarrollo que trabaja en estrecha colaboración con los diseñadores externos.

Lo que comenzó como un pequeño equipo de apoyo técnico creado para facilitar el trabajo de los colaboradores se ha convertido en el auténtico corazón creativo de la compañía.

Estudio Sancal coordina el desarrollo de cada producto, acompaña a los diseñadores durante todo el proceso y garantiza que cada idea llegue al mercado respetando tanto la intención original como los estándares de calidad de la marca.

Este diálogo constante entre creatividad, ingeniería y producción permite convertir conceptos complejos en productos viables, funcionales y duraderos.

Más allá del mobiliario

Hoy, los productos de Sancal forman parte de residencias privadas, hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas, espacios culturales e incluso entornos sanitarios de todo el mundo.

Su capacidad para adaptarse a contextos muy diferentes responde a una filosofía clara: diseñar piezas que combinen las exigencias técnicas del ámbito contract con el confort y la calidez propios del hogar.

Hoy, los productos de Sancal forman parte de residencias privadas, hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas, espacios culturales e incluso entornos sanitarios de todo el mundo.

Hoy, los productos de Sancal forman parte de residencias privadas, hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas, espacios culturales e incluso entornos sanitarios de todo el mundo. / La Opinión / David Frutos

Tras más de una década de intensa renovación de producto, el catálogo de Sancal refleja plenamente la visión de la compañía: un diseño innovador, expresivo, creativo y emocional, capaz de generar experiencias positivas y de conectar con las personas.

Porque, al final, el diseño va mucho más allá de la forma o la función. Tiene la capacidad de influir en cómo vivimos, trabajamos, nos relacionamos y sentimos.

Quizá por eso, después de más de cincuenta años de trayectoria, Sancal continúa defendiendo la misma idea con la que comenzó su camino: crear productos que hagan sonreír. Una filosofía que ha llevado a la compañía a ser reconocida con el Premio Nacional de Diseño 2024 y que sigue guiando cada nuevo proyecto.

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Diseñar con una sonrisa. Fabricar con sentido. Y demostrar que la creatividad puede ser una herramienta real para construir un futuro mejor.

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