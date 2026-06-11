Prosur, Premio Empresa del Año Banco Sabadell: pionero global de la innovación alimentaria

La Región de Murcia lleva décadas siendo una de las grandes potencias y referencias agroalimentarias de toda Europa. Un territorio que ha sabido construir una sólida industria alrededor de la agricultura, las conservas, los ingredientes y el procesamiento alimentario, desarrollando así un tejido empresarial con una fuerte capacidad industrial y exportadora. De ese entorno nació Prosur.

Fundada en 1965 por Ginés Hernández, la compañía comenzó su actividad desarrollando mezclas naturales e ingredientes para la industria cárnica regional y nacional. Durante décadas siguió el modelo clásico del sector, creciendo al calor de una de las actividades económicas más dinámicas de la Región.

Pero el gran giro comenzó en el año 2000 con la incorporación de Juan de Dios Hernández, doctor en Química y segunda generación familiar. Bajo su liderazgo, Prosur empezó a replantear el papel que podía desempeñar dentro de la industria alimentaria. La ambición ya no era competir únicamente como proveedor de mezclas e ingredientes, sino ocupar una posición diferente dentro de la cadena de valor del sector.

Mientras buena parte de la industria seguía centrada principalmente en crecer en volumen y precio, Prosur apostó por la investigación, la tecnología aplicada y nuevas formas de generar valor para sus clientes. Aquella visión sentó las bases de una etapa completamente distinta para la empresa.

La disrupción como estrategia

La transformación definitiva de modelo de negocio llegó en 2004. Con el lanzamiento de las primeras soluciones Get It Natural™, Prosur dejaba atrás las mezclas tradicionales para dar paso a sistemas funcionales respaldados por investigación propia, validación científica y una forma distinta de entender la innovación alimentaria.

Junto al liderazgo de Juan de Dios Hernández, esta transformación fue impulsada por el trabajo del Dr. Isidro Guillén, responsable de I+D y Calidad, cuya labor ha sido clave en la construcción de la base científica y tecnológica de Prosur, y de Simon Claessens, ligado a la expansión internacional y al crecimiento de la compañía en mercados estratégicos.

La combinación de visión empresarial, conocimiento científico y proyección internacional acabaría definiendo el rumbo de Prosur durante las dos décadas siguientes.

El reconocimiento global llegó en 2015. Ese año, Prosur desarrolló junto a un reconocido grupo europeo del sector cárnico la primera gama comercial de jamón cocido sin nitritos añadidos. Aquello consolidó a Prosur como uno de los referentes internacionales en soluciones naturales y situó a la compañía en la primera línea de la innovación alimentaria.

A partir de ahí, la empresa aceleró su expansión hacia nuevas categorías de alimentación y bebidas. La evolución de su plataforma Get It Natural™ permitió extender estas soluciones más allá de la industria cárnica, ofreciendo alternativas naturales capaces de sustituir aditivos sintéticos tradicionales y responder a algunas de las principales tendencias que hoy marcan la industria: ingredientes más naturales, etiquetas más limpias y productos con mayor funcionalidad.

Juan de Dios Hernández, CEO de Prosur; Ginés Hernández, fundador de la compañía; Juan de Dios Hernández Jr., hijo y nieto de la familia fundadora; y Marisa López Aragón, exconsejera de Empresa, Empleo y Economía Social, en la inauguración de la nueva fábrica. / L. O.

El futuro ya está en marcha

Sesenta y un años después de su fundación, Prosur afronta una nueva etapa. La ampliación de su planta productiva y la duplicación de su capacidad de I+D, culminadas en 2025, representan uno de los hitos más importantes de su historia reciente. Las nuevas instalaciones incorporan tecnología avanzada de spray drying para la producción y nuevas capacidades de fermentación, ampliando significativamente el potencial tecnológico de la compañía.

Al mismo tiempo, Prosur ha reforzado su estructura incorporando talento en áreas como microbiología, fermentación, aplicaciones alimentarias, inteligencia artificial, desarrollo de negocio, construcción de marca y posicionamiento internacional.

Un equipo cada vez más multidisciplinar e internacional que refleja la evolución de una empresa que hoy combina ciencia, industria, desarrollo comercial y visión global desde Murcia.

Con una infraestructura ampliada y una capacidad de innovación reforzada, la compañía afronta el futuro con el objetivo de extender sus tecnologías a nuevas categorías de alimentación y bebidas y seguir anticipando las necesidades de la industria.

Una visión que Prosur resume en una frase que define su momento actual: «El futuro de tu comida es nuestro presente».

En primera línea internacional

Más allá de su trayectoria empresarial, el caso Prosur refleja también la capacidad de la Región de Murcia para generar compañías capaces de competir a escala internacional desde la innovación, la tecnología y el conocimiento.

Durante años, la Región de Murcia fue reconocida principalmente por su capacidad productiva. Hoy, cada vez más empresas de la Región buscan diferenciarse a través de la especialización, la innovación y el posicionamiento global.

En ese contexto, la trayectoria de Prosur suele citarse como uno de los casos empresariales más representativos de esta transformación dentro del sector agroalimentario regional, tanto por su capacidad de innovación como por su manera de construir marca y posicionamiento internacional.

En una industria donde conceptos como food biotech, fermentación o soluciones naturales forman ya parte del lenguaje habitual del sector, Prosur representa uno de los ejemplos más consolidados de cómo una empresa nacida en Murcia puede competir hoy en la primera línea internacional de la innovación alimentaria.

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Y, al mismo tiempo, una muestra de hasta dónde puede llegar una compañía cuando combina tradición industrial, visión científica y ambición global.