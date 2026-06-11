OdinS, Premio +Innovación: conectar sostenibilidad y eficiencia a través de tecnología de vanguardia

La transformación digital ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. El impacto del cambio climático, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y la seguridad de los dispositivos conectados exigen nuevas formas de operar. Desde Murcia, OdinS lleva más de una década dando respuesta a estos retos mediante soluciones tecnológicas, con impacto medible y adaptadas a sectores como la agricultura, las ciudades inteligentes, la industria y el medio ambiente.

Fundada en 2014 como resultado de la transferencia de conocimiento desde la Universidad de Murcia al tejido productivo, OdinS nació con la misión de conectar eficiencia, sostenibilidad y bienestar a través de tecnología de vanguardia, capaz de mejorar el presente y proteger el futuro.

Lo que comenzó como una iniciativa centrada en el desarrollo de automatismos y monitorización, con el tiempo ha evolucionado hacia sistemas innovadores y sofisticados, capaces de analizar todo tipo de datos, detectar patrones y ayudar a tomar decisiones más inteligentes integrando Internet de las Cosas (IoT), analítica avanzada de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Su filosofía se resume en una sencilla pero poderosa premisa: «Lo que se puede medir, se puede mejorar».

Actualmente, la compañía cuenta con presencia internacional en más de 30 países, una filial en Colombia y más de 5.000 dispositivos desplegados en instalaciones agrícolas, urbanas, industriales y deportivas. Su tecnología está presente en Europa, Latinoamérica y el norte de África, ayudando a que entidades públicas y privadas gestionen de forma más eficiente recursos tan valiosos como el agua, la energía o la información en sí misma.

la compañía cuenta con presencia internacional en más de 30 países, una filial en Colombia y más de 5.000 dispositivos desplegados en instalaciones agrícolas, urbanas, industriales y deportivas / La Opinión

Entre la oferta de OdinS para ciudades destacan WiGarden y WiKeeper y, en agricultura, Ingrovia. WiGarden, incluida en el portfolio de Irridea Smart, es la tecnología que ha permitido al Ayuntamiento de Murcia reducir un 35% su consumo de agua en el riego de parques y jardines, tal como apunta el consistorio. Presente en más de 20 ciudades de España, entre las que se encuentran Las Rozas, Logroño, Sevilla o Marbella, WiGarden permite adaptar automáticamente el riego a las condiciones reales del entorno con sensores y algoritmos inteligentes y predictivos, apoyando una gestión municipal más sostenible.

WiKeeper, por su parte, está especializada en campos deportivos, permitiendo gestionar y controlar remotamente el riego en instalaciones de distinto tipo y nivel, gestionar sectores de riego de manera independiente y mantener una trazabilidad completa de las actuaciones realizadas. Una solución de la que disfrutan clubes como la Real Sociedad en su ciudad deportiva Zubieta, recientes ganadores de la Copa del Rey, y el Real Valladolid Club de Fútbol.

La agricultura constituye otra de las áreas estratégicas de la compañía. A través de su ecosistema tecnológico y de la plataforma Ingrovia, OdinS trabaja para que la tecnología ayude a producir más con menos, aumentando el control y simplificando los trabajos diarios, apoyando la toma de decisiones en entornos cada vez más exigentes con IA, algoritmos avanzados y la explotación cruzada de distintas fuentes de datos.

Apuesta por la I+D+i

Detrás de todas estas soluciones existe una apuesta firme por la investigación. La I+D+i forma parte del ADN de la empresa y constituye uno de los principales motores de su crecimiento. 5G y 6G, inteligencia artificial, criptografía post-cuántica y ciberseguridad son algunas de las tecnologías emergentes en los que OdinS investiga activamente con proyectos nacionales e internacionales.

Asimismo, su incorporación al programa Caetra ha reforzado su capacidad para colaborar en iniciativas relacionadas con tecnologías duales, entornos críticos y sistemas avanzados de seguridad.

Precisamente la ciberseguridad es una de las áreas donde la empresa está concentrando buena parte de sus esfuerzos de futuro. En un mundo cada vez más conectado, proteger los dispositivos y las infraestructuras digitales se ha convertido en una necesidad estratégica. La compañía ha integrado mecanismos avanzados de seguridad en sus productos, incorporando tecnologías como Secure Boot, Hardware Root of Trust basado en TPM 2.0, cifrado avanzado y despliegue seguro de dispositivos. Una iniciativa alineada con los nuevos requisitos europeos en materia de ciberresiliencia y con la entrada en vigor del Cyber Resilience Act, la normativa que establece estrictos criterios de seguridad para los dispositivos digitales a lo largo de todo su ciclo de vida.

En esta materia, destaca su papel tractor en el desarrollo de Quantix Edge Security, un centro de diseño, testado y personalización de semiconductores que permitirá impulsar en la Región de Murcia una infraestructura tecnológica de referencia a nivel europeo, con aplicación en sectores estratégicos como la defensa, infraestructuras críticas, automóvil e IoT, entre otros.

Junto a la innovación tecnológica, OdinS mantiene un firme compromiso con el desarrollo social y la generación de conocimiento. La empresa colabora activamente con universidades, como la UMU, la UPCT o la Universidad Politécnica Mohammed VI de Marruecos y centros de investigación como CEBAS-CESIC o el Instituto Español de Oceanografía, donde participa en un proyecto de bioremediación para la recuperación del Mar Menor mediante la monitorización del cultivo de ostras en un canal salinero.

Este compromiso se complementa con iniciativas de impacto social y medioambiental, así como con una estrategia interna basada en la economía circular y la mejora continua. Seguimiento de la huella de carbono, reparación y reacondicionamiento de dispositivos para prolongar su vida útil y el desarrollo de tecnologías orientadas a optimizar recursos críticos como el agua y la energía, son algunas de las líneas de trabajo.

Con esta visión integral, la empresa ha consolidado un modelo de crecimiento e innovación respaldado por certificaciones como ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad en categoría Alta, que reflejan su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad de la información.

Tras más de una década de trayectoria, OdinS continúa mirando hacia el futuro con la misma inquietud que impulsó su nacimiento. La convergencia entre IoT, comunicaciones avanzadas, inteligencia artificial y ciberseguridad abre nuevas oportunidades para desarrollar soluciones cada vez más inteligentes, autónomas y seguras.

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Desde Murcia, OdinS sigue demostrando que la innovación no es únicamente una cuestión tecnológica, sino una forma de entender el presente y construir el futuro.