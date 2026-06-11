Una noche para medir la fuerza empresarial de la Región

La economía de la Región de Murcia vuelve a mirarse esta tarde en el espejo de sus empresas. Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell congregan este 11 de junio, a partir de las 19.30 horas en el salón de celebraciones Promenade de Murcia, a algunos de los principales protagonistas del tejido productivo regional en una cita ya consolidada como uno de los encuentros empresariales de referencia del calendario económico murciano.

Organizados por Banco Sabadell, Prensa Ibérica y La Opinión de Murcia, los galardones distinguen a compañías y empresarios que destacan por su capacidad para crecer, innovar, generar empleo y proyectar el nombre de la Región más allá de sus fronteras. La ceremonia reunirá a representantes empresariales, institucionales y sociales en una edición que vuelve a poner el foco en la adaptación, la competitividad y el compromiso con el entorno como factores clave del desarrollo económico.

El principal reconocimiento, el de Empresa del Año, recae en Productos Sur (PROSUR), firma especializada en ingredientes y soluciones alimentarias naturales que, tras casi seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como una referencia nacional e internacional en su sector. Su crecimiento sostenido, su apuesta por la innovación y su contribución al empleo y al desarrollo económico regional avalan un reconocimiento que distingue tanto sus resultados como su impacto en el territorio.

El premio Empresario del Año será para Pedro Cánovas, fundador y director general de Limcamar, cuya trayectoria está ligada a la profesionalización y expansión de una compañía que supera los 10.000 trabajadores y desarrolla su actividad en España y Portugal. Su liderazgo ha permitido transformar una iniciativa nacida hace más de tres décadas en una de las empresas de referencia del sector servicios.

La gala reconocerá además a José García Carrión con el galardón a la Mejor Trayectoria Empresarial. Al frente del grupo agroalimentario que lleva su nombre, ha impulsado la evolución de una bodega familiar fundada en Jumilla en 1890 hasta convertirla en una compañía con presencia en más de 150 países.

Por su parte, Sancal recogerá el reconocimiento a Empresa +Internacional gracias a su presencia en más de 90 mercados con mobiliario de diseño fabricado en Yecla. Nueva Cocina Mediterránea será distinguida como Empresa Familiar por su capacidad para combinar tradición, crecimiento y adaptación a nuevos hábitos de consumo.

La sostenibilidad tendrá protagonismo con el premio a Cementos La Cruz, reconocida como Empresa +Sostenible por su apuesta por la reducción de emisiones y la economía circular. Por su parte, Nacho Vilar Producciones recibirá el galardón a Empresa +Impacto Social por integrar la dimensión social en su actividad cultural y escénica.

El reconocimiento a Empresa +Innovación será para OdinS, especializada en soluciones basadas en Internet de las Cosas e inteligencia artificial aplicadas a la gestión eficiente de recursos e infraestructuras.

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La emoción se mantendrá hasta el final con el Premio Startup del Año, elegido mediante votación popular entre Corsonic, Leeon, Limbium, Wesog y Carhub. Será en la gala cuando se desvelará cuál de estas jóvenes empresas toma el relevo como proyecto emergente más destacado de la Región.