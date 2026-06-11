José García-Carrión, Premio Trayectoria Empresarial: más de 135 años de tradición, liderazgo e innovación

García-Carrión es mucho más que una empresa familiar: es uno de los grandes embajadores de la industria agroalimentaria española en el mundo. Con más de 135 años de historia, ha sabido combinar tradición, innovación y visión empresarial convirtiéndose en la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo.

Sus orígenes se remontan a Jumilla, donde la familia García-Carrión lleva siglos vinculada al cultivo de la vid y la elaboración de vino. Fue fundada oficialmente en 1890, cuando se construyó una nueva bodega aprovechando el auge de las exportaciones de vino a Francia provocado por la crisis de la filoxera.

Desde 1968, bajo el liderazgo de José García-Carrión, la empresa inició una profunda transformación basada en la modernización, la eficiencia y una fuerte apuesta por el crecimiento. Posteriormente, la incorporación de ‘Fala’ Corujo, su mujer, al frente de Marketing y Publicidad consolidó una cultura empresarial basada en la innovación y la construcción de marca.

Es en el año 1997 cuando se incorpora Luciano García-Carrión, quinta generación de la familia, para marcar una nueva etapa de crecimiento internacional y consolidando su presencia en los principales mercados del mundo.

Uno de los hitos más importantes en la historia de la empresa fue el lanzamiento de la marca Don Simón en 1980. La decisión de comercializar vino en formato brik generó una gran controversia en el sector, sin embargo, García-Carrión defendió la iniciativa convencida de que el consumidor valoraría la combinación de calidad, comodidad y precio competitivo. Don Simón se convirtió rápidamente en líder del mercado gracias a una potente estrategia publicitaria y a una excelente relación calidad-precio, revolucionando el consumo de vino en España.

Diversificación

A mediados de los años 80, García-Carrión apostó por diversificar su actividad con el objetivo de reducir su dependencia del vino. Detectó una gran oportunidad en el mercado de los zumos, cuyo consumo en España era todavía reducido. La empresa decidió utilizar la marca Don Simón como paraguas para nuevas categorías, una estrategia que en aquel momento generó dudas entre muchos expertos. Sin embargo, el tiempo confirmó el acierto de la decisión. A los zumos se sumaron posteriormente néctares, mostos, sangrías y tintos de verano, ampliando progresivamente la oferta de bebidas y convirtiendo la diversificación en uno de sus principales motores de crecimiento.

El marketing y la publicidad han desempeñado un papel fundamental en la historia de García-Carrión. La empresa ha basado su estrategia en comunicar de forma clara la calidad y las ventajas de sus productos. Además, fue pionera en España en el uso de la publicidad comparativa, una estrategia lanzada en 1998 que generó una gran repercusión mediática y reforzó la notoriedad de sus marcas.

La actividad vitivinícola continúa siendo uno de sus grandes pilares, con presencia en las denominaciones de origen más prestigiosas de España, entre ellas Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. Entre sus marcas destaca Pata Negra, la única que reúne vinos de ocho denominaciones de origen diferentes. García-Carrión combina tradición, control de origen y capacidad de producción para ofrecer vinos adaptados a diferentes perfiles de consumidor y mercados internacionales.

Entre sus marcas destaca Pata Negra, la única marca que reúne vinos de ocho denominaciones de origen diferentes. / L. O.

Más allá del vino, García-Carrión ha consolidado con Don Simón una de las marcas de alimentación y bebidas más reconocidas de España. Su oferta abarca desde zumos y bebidas vegetales hasta gazpachos, salmorejos, cremas y caldos, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo y alimentación saludable.

La actividad industrial de García-Carrión se articula mediante instalaciones productivas situadas estratégicamente a lo largo del territorio español. Jumilla mantiene su papel histórico como origen de Don Simón y centro de innovación productiva. La planta de Huelva está especializada en zumos y destaca por estar rodeada de millones de naranjos, permitiendo procesar la fruta en menos de 24 horas desde su recolección. En Almería se elaboran zumos ecológicos, gazpachos, cremas y caldos con una capacidad de transformación superior a las 120.000 toneladas anuales de frutas y hortalizas. La planta de Daimiel alberga una de las mayores instalaciones de vinos y zumos de García-Carrión, mientras que Segorbe se ha consolidado como una planta clave para zumos, bebidas vegetales y smoothies.

El vino, al alcance de todos

García-Carrión también ha apostado por el enoturismo como una forma de acercar el mundo del vino al consumidor. A través de sus bodegas Jaume Serra, Viña Arnáiz en Ribera del Duero y Bodegas Los Llanos en Valdepeñas, los visitantes pueden conocer la historia de la empresa, recorrer sus viñedos y disfrutar de experiencias ligadas al mundo del vino. Estas iniciativas refuerzan el vínculo entre la marca y el consumidor.

La empresa mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad. Su programa ‘Sostenibilidad 360º’ busca reducir y neutralizar la huella de carbono mediante inversiones en energías renovables, instalaciones fotovoltaicas, producción de biogás, cogeneración energética y uso de biomasa. La planta de Huelva representa uno de los ejemplos más avanzados de esta estrategia gracias al denominado ‘Proyecto Tres Ceros’, cero residuos, cero emisiones netas y cero consumo neto de agua. Además, la empresa desarrolla iniciativas de agricultura sostenible y mantiene acuerdos a largo plazo con más de 40.000 agricultores. También participa en proyectos de conservación ambiental, como la protección de la avutarda común en los terrenos próximos a sus instalaciones.

El compromiso social forma parte de la identidad corporativa de García-Carrión. A través de iniciativas impulsadas por la Fundación Juan Ignacio García-Carrión Corujo, creada en 1998, la empresa promueve la integración laboral de personas con discapacidad. La fundación cuenta con centros especiales de empleo en Daimiel y Jumilla que generan trabajo estable para más de un centenar de personas, contribuyendo a su inclusión social y profesional.

Actualmente, García-Carrión es una de las mayores empresas agroalimentarias de España. Está presente en más de 150 países, cuenta con más de 1.200 empleados directos y mantiene acuerdos a largo plazo con más de 40.000 agricultores. Dispone de 15 centros de elaboración repartidos por España y opera en 10 denominaciones de origen, lo que le permite ofrecer una amplia variedad de vinos y productos agroalimentarios.

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Tras más de un siglo de trayectoria, la filosofía de García-Carrión mantiene intactos valores como el esfuerzo, la innovación, la cercanía al consumidor y la capacidad para anticiparse a los cambios del mercado. Con una fuerte presencia internacional, una amplia cartera de productos y una apuesta decidida por la sostenibilidad, García-Carrión afronta nuevos retos con la misma ambición emprendedora que impulsó sus orígenes en Jumilla hace más de 135 años.