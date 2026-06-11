La economía de la Región, entre las más dinámicas de España

La Región de Murcia cerró 2024 con uno de los mayores avances económicos del país, consolidándose entre las comunidades autónomas con mejor comportamiento en términos de crecimiento. El impulso de la agricultura, la industria, la energía y los servicios permitió a la economía regional avanzar por encima de la media nacional y afrontar los próximos ejercicios con perspectivas favorables.

Según los datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia creció un 4,4% en volumen durante 2024, frente al 3,5% registrado por el conjunto de España. Con este resultado, Murcia se situó, junto con Canarias, entre las comunidades con mayor crecimiento económico del país.

El avance cobra especial relevancia al producirse tras un ejercicio de menor dinamismo. Después de crecer un 4,0% en 2022, la economía murciana moderó su expansión al 1,1% en 2023, para recuperar fuerza durante 2024. En términos nominales, el PIB regional alcanzó los 42.488 millones de euros, frente a los 39.839 millones de 2023 y los 37.381 millones de 2022, según la serie oficial del INE.

El campo, la industria y los servicios impulsan la recuperación

La recuperación económica de 2024 tuvo un marcado carácter multisectorial, con varios motores de crecimiento actuando de forma simultánea.

La agricultura y la pesca protagonizaron el mayor avance, con un crecimiento real del 10,5%. Se trata de un sector estratégico para la Región de Murcia, donde la actividad agraria, la transformación alimentaria y la exportación de productos agroalimentarios desempeñan un papel central dentro del tejido productivo.

Junto al sector primario, la industria y la energía volvieron a demostrar su capacidad tractora. Esta rama creció un 6,3% durante el ejercicio y representa el 20,0% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, según los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). En este ámbito destacan actividades ligadas a la industria alimentaria, la química, la energía y los combustibles, especialmente en el entorno industrial de Cartagena-Escombreras.

Los servicios también contribuyeron de forma significativa al crecimiento. El bloque formado por comercio, transporte y hostelería, que constituye la principal actividad económica regional con un peso del 24,2% del VAB, avanzó un 3,8% en 2024. Su relevancia refleja la importancia de la logística, la distribución, el turismo y la actividad comercial dentro del modelo económico murciano.

Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas crecieron un 5,7%, mientras que el conjunto integrado por administración pública, educación, sanidad y servicios sociales registró un incremento del 4,8% y concentró el 18,8% del VAB regional. La construcción, por su parte, avanzó un 3,9%.

Las previsiones de los principales organismos económicos apuntan a una continuidad del crecimiento durante los próximos años, aunque con tasas más moderadas que las registradas en 2024.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula un crecimiento del 2,9% en 2025 y del 2,5% en 2026.

Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), por su parte, mantiene una visión más prudente, con previsiones del 2,6% para 2025 y del 1,3% para 2026, al considerar una menor aportación del sector primario, una moderación en algunas ramas de servicios y un impulso más limitado de la construcción.

La estructura económica regional aparece respaldada por una combinación de actividades que aporta equilibrio y diversificación. La fortaleza del complejo agroalimentario, la relevancia de la industria y la energía, el peso del comercio y la logística, el dinamismo de los servicios y la aportación de la construcción configuran una base productiva amplia y reconocible.

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Entre los factores que pueden condicionar la evolución futura figuran la dependencia de la agricultura respecto al agua y a las condiciones climáticas, la exposición de determinadas actividades industriales a los costes energéticos y la sensibilidad de las exportaciones a la evolución de la demanda internacional. La Cámara de Comercio de Murcia y CROEM también apuntan a un entorno empresarial más prudente de cara a este año por la desaceleración económica global y la evolución desigual entre sectores.