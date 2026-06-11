Competencia busca ayuda para desatascar el aluvión peticiones de la Audiencia Nacional y Hacienda sobre 60.000 plantas renovables

Decenas de miles de plantas renovables en España están acogidas a un sistema de ayudas con el objetivo de garantizarles una rentabilidad mínima. Son las cerca de 62.000 instalaciones eólicas y fotovoltaicas más antiguas del sistema eléctrico español, las que prácticamente inauguraron el sector de las renovables en el país en la primera década de los dos mil.

Esas plantas antes recibían subvenciones sólo por producir electricidad (las antiguas primas) y ahora tienen garantizada una rentabilidad por ley a través de pagos en función de la inversión realizada, de cuánta electricidad producen, cuándo y a qué precio se comercializa. Un complejo modelo con millones de datos de generación de energía, de cotización del mercado eléctrico y de cálculo de retribución individualizado para cada una de ellas.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es la encargada de tasar todos esos pagos y de tramitarlos y liquidarlos cada mes. El organismo asegura que dispone de equipos suficientes para gestionar estas liquidaciones, pero reconoce estar desbordado para atender también la avalancha de requerimientos de los tribunales y de la Agencia Tributaria sobre estas decenas de miles de plantas. Y por eso busca ayuda externa para desatascar el alud de peticiones.

Comptencia ha abierto el proceso para contratar empresas privadas que se encarguen de parte de este trabajo administrativo. La entidad aún presidida por Cani Fernández admite la necesidad de dispone de “recursos administrativos adicionales” singularmente para gestionar las solicitudes de expedientes por la Audiencia Nacional y otros tribunales.

“La litigiosidad suscitada por las sucesivas reformas normativas en la retribución regulada de renovables, cogeneraciones y plantas de tratamiento de residuos ha derivado en un gran número de causas abiertas y lo tribunales piden a la CNMC los expedientes relativos a las liquidaciones”, explica el organismo en la documentación oficial de la licitación.

El regulador también pretende que el personal externo extra se encargue de las solicitudes de información de Hacienda después de que en los últimos años se haya disparado “el número y la complejidad” de las consultas tributarias vinculadas a la actividad de estas plantas renovables, debido fundamentalmente a las sucesivas exenciones aplicadas en el impuesto al valor de la producción de electricidad por parte del Gobierno como parte de los escudos ‘anticrisis’.

Un Recore cada vez más complejo

Las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) son las que antes de recibían ayudas en forma de primas por su producción, pero ahora cuentan con una rentabilidad garantizada por ley ligada a la inversión realizada. Un sistema de ayudas que siguen recibiendo las instalaciones fotovoltaicas y eólicas más antigua y que dejaron de recibir subvenciones sólo por producir esa electricidad tras la reforma aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis financiera y económica.

En total, son instalaciones eólicas y solares que en su conjunto cuentan con unos 29.200 megavatios (MW) de potencia. Si lo que ingresan las plantas verdes por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al recibo de la luz; y si los precios de la electricidad son altos y los ingresos por su comercialización se disparan, se aplica una regularización posterior a modo de ‘devolución’. El año pasado el coste de la retribución del Recore -que se carga en la factura eléctrica- fueron casi 4.200 millones de euros y la previsión para este año es que ronde los 5.760 millones. Un importe que hay que repartir entre esos miles de plantas en función de manera diferente en cada caso.

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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya había abierto en los últimos meses la búsqueda de empresas privadas para renovar por completo el enorme engranaje informático que sustenta el modelo de pagos a las renovables y a las plantas eléctricas de la gran industria (cogeneración) desde hace casi dos décadas, y también para gestionar de manera continua las liquidaciones de todas las instalaciones eléctricas acogidas al Recore.