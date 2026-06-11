Cementos La Cruz, Premio Empresa +Sostenible: una compañía que avanza al ritmo de la transformación sostenible

La construcción se encuentra en uno de los momentos más decisivos de su historia. La necesidad de reducir emisiones, optimizar recursos y desarrollar materiales más eficientes ha situado al sector ante un reto de enorme magnitud. Seguir construyendo el futuro minimizando su impacto ambiental. En este contexto, Cementos La Cruz, una empresa española de Murcia se ha consolidado como una de las compañías que mejor representan la transformación que está experimentando la industria de los materiales de construcción.

Fundada en el año 2000 en Abanilla, la compañía ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos veinticinco años. Lo que comenzó como un proyecto centrado en la fabricación de cemento se ha convertido en un grupo internacional de materiales de construcción con una actividad diversificada que va más allá de este producto. Su oferta incluye hormigón, áridos, morteros y soluciones especializadas desarrolladas a través de distintas empresas del grupo, todas ellas orientadas a aportar valor al sector mediante soluciones técnicas avanzadas y una mejora continua de los procesos productivos.

Esta evolución ha ido acompañada de una firme apuesta por la calidad, la innovación y la búsqueda de nuevas soluciones capaces de responder a los desafíos que afronta la construcción en cuanto a sostenibilidad. Entre ellos destaca uno especialmente relevante. La reducción de las emisiones asociadas a los materiales utilizados en edificios e infraestructuras, un objetivo que se ha convertido en prioritario para el conjunto de la industria.

La actividad industrial de la compañía contribuye a la generación de empleo directo e indirecto. / L. O.

Consciente de este escenario, Cementos La Cruz ha orientado buena parte de sus inversiones hacia el desarrollo de materiales de menor impacto ambiental y tecnologías que permitan avanzar hacia una construcción baja en carbono. La investigación se ha convertido en una de las principales herramientas para alcanzar este objetivo.

Actualmente, la compañía destina alrededor del 2,5% de su facturación a actividades de investigación y desarrollo y cuenta con un 20% de su plantilla vinculada a proyectos de I+D. Más de una veintena de iniciativas se encuentran en marcha, una cifra significativa para una empresa industrial que ha situado el conocimiento y la innovación en el centro de su estrategia.

Gran parte de estos proyectos están relacionados con el desarrollo de nuevas generaciones de cemento capaces de reducir de forma significativa su huella ambiental. Entre las líneas de trabajo más destacadas se encuentran la utilización de arcilla calcinada, la reducción del contenido de clínker en el cemento y el aprovechamiento de materiales procedentes de otros procesos industriales, como cenizas volantes o subproductos susceptibles de incorporarse a nuevos ciclos productivos.

3DLAB es el laboratorio de fabricación aditiva impulsado por la compañía y especializado en impresión 3D de hormigón. / L. O.

Se trata de soluciones alineadas con los principios de la economía circular, un modelo que busca aprovechar mejor los recursos disponibles, minimizar residuos y reducir la dependencia de materias primas convencionales. Una filosofía que se ha convertido en uno de los ejes de crecimiento de la compañía.

Uno de los primeros resultados más visibles de esta estrategia es CKLEEN, la gama de productos sostenibles que desarrolla cementos de menor huella de carbono mediante la incorporación de materiales alternativos como escorias y cenizas volantes, permitiendo reducir las emisiones asociadas al proceso productivo sin comprometer las prestaciones técnicas que exige el sector de la construcción.

La apuesta por la innovación también se extiende a ámbitos que hace apenas unos años parecían reservados a proyectos experimentales. Es el caso de 3DLAB, el laboratorio de fabricación aditiva impulsado por la compañía y especializado en impresión 3D de hormigón.

Este centro combina materiales avanzados, robótica y diseño digital para desarrollar elementos constructivos de gran precisión y geometrías complejas. Sus instalaciones permiten ensayar nuevas mezclas sostenibles y procesos automatizados capaces de reducir residuos y optimizar recursos. El objetivo es acercar la tecnología de impresión 3D a aplicaciones reales dentro de la construcción y explorar nuevas posibilidades para soluciones arquitectónicas, estructurales y decorativas.

CKLEEN es la gama de productos sostenibles de la compañía que desarrolla cementos de menor huella de carbono. / L. O.

Sin embargo, uno de sus últimos proyectos que mejor refleja la ambición transformadora de la compañía es Eraclitus. Considerado como la iniciativa más disruptiva desarrollada hasta la fecha por Cementos La Cruz, este proyecto internacional contempla la creación de una nueva línea de cementos de próxima generación y bajo carbono basada en tecnologías innovadoras y materiales cementosos alternativos.

La futura instalación utilizará biomasa como combustible principal y potenciará el empleo de materiales procedentes de procesos de economía circular. El objetivo es reducir de forma significativa las emisiones asociadas a la producción de cemento y acelerar la transición hacia modelos industriales más eficientes.

Su entrada en funcionamiento está prevista para el verano de 2027 y las previsiones sitúan este proyecto entre los más relevantes de su categoría. Según las estimaciones de la compañía, permitirá reducir hasta un 55% la huella de carbono respecto a un cemento convencional y evitar la emisión de aproximadamente 450.000 toneladas de CO2₂ durante los próximos diez años. Esta cifra equivale a más de 120 toneladas de dióxido de carbono evitadas cada día o a la capacidad anual de absorción de cerca de tres millones de árboles.

La dimensión innovadora de Cementos La Cruz no solo tiene implicaciones ambientales. También constituye un motor de desarrollo económico y social para su entorno. La actividad industrial de la compañía contribuye a la generación de empleo directo e indirecto y a la creación de riqueza en la Región de Murcia, reforzando el tejido empresarial vinculado a la construcción y a las actividades auxiliares asociadas.

La empresa estima que sus proyectos actuales y futuros contribuirán a la creación de alrededor de medio centenar de puestos de trabajo directos e indirectos, además de favorecer la atracción de inversión y el desarrollo de capacidades tecnológicas vinculadas a sectores estratégicos para la economía regional y europea.

La búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de recursos y la reducción de costes asociados a los procesos productivos también repercute en la competitividad de la industria, un factor especialmente relevante en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la resiliencia económica y energética de Europa.

Precisamente esa capacidad para combinar crecimiento industrial, innovación tecnológica y compromiso ambiental es la que ha llevado a Cementos La Cruz a recibir el Premio Empresa +Sostenible en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell.

El reconocimiento pone en valor una trayectoria de veinticinco años en la que la compañía ha sabido evolucionar al ritmo de los cambios del sector y anticiparse a algunos de los grandes desafíos que marcarán el futuro de la construcción. Un camino basado en la mejora continua, la investigación y la búsqueda de soluciones capaces de responder a las exigencias de un mercado cada vez más comprometido con la reducción de emisiones y el uso eficiente de los recursos.

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En un momento en el que la construcción busca fórmulas para avanzar hacia los objetivos de descarbonización marcados por Europa, compañías como Cementos La Cruz tratan de demostrar que la competitividad industrial y la reducción del impacto ambiental pueden avanzar de la mano. El reconocimiento como Empresa +Sostenible llega precisamente en una etapa en la que la compañía ha situado la innovación, la economía circular y los materiales de baja huella de carbono en el centro de su estrategia de crecimiento y de su visión de futuro.