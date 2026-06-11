Caja Rural Regional de Murcia aprueba sus cuentas anuales de 2025 en la celebración de su Asamblea General de Socios

Caja Rural Regional de Murcia presentó el pasado 5 de junio sus balances financieros con motivo de su Asamblea General Ordinaria, en su sede central de Fuente Álamo de Murcia. En el acto, el Consejo Rector, el presidente de la Caja, Juan Andrés Jiménez Muñoz, y el director general, José González Campillo, expusieron las cuentas anuales y el informe de gestión de la entidad correspondientes al año 2025, que recibieron el respaldo unánime de los socios.

Entre los datos más destacados, se comunicó a los socios asistentes, que Caja Rural Regional de Murcia, cerró el ejercicio 2025 con un aumento moderado del volumen de sus Activos Totales, con un crecimiento del 8 %

El ratio de cobertura sobre créditos irregulares se situó en el 215,18 %. En cuanto a la morosidad, ésta se ha situado en un 2,31 %, con un pequeño descenso del 16 % con respecto al año anterior.

En cuanto al ratio de solvencia total CET-1, éste se situó en el 24,12 %, muy por encima del mínimo exigido por el Banco de España.

El beneficio de la entidad se ha situado a final 2025 en 2.228 miles de euros, después de impuestos.

El presidente de la Caja, indicó que Caja Rural Regional sigue apostando por esta Región, apoyando proyectos de inversión, de particulares, autónomos y empresas, que desarrollan su actividad en la Región de Murcia, no perdiendo nuestras señas de identidad, la cercanía, el trato personalizado y el hecho de ser de la tierra, la Región de Murcia.

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Caja Rural Regional cuenta con casi 7.255 socios, 24.058 clientes y 60 años de existencia. Forma parte del Grupo Caja Rural, el cual cuenta con el apoyo para el desarrollo de su actividad, de determinadas entidades participadas: el Banco Cooperativo Español S.A., la Sociedad Rural Servicios Informáticos S.C y el Holding de empresas que forman Seguros RGA, es uno de los principales grupos bancarios de España y dispone de una gran solidez financiera y patrimonial, gestionando actualmente cerca de 103.000 millones de euros de activos y contando con un patrimonio neto de 10.970 millones de euros, con una amplia red de oficinas por todo el territorio nacional(2.370 oficinas y 9.270 empleados) así como 6,5 millones de clientes y 1,5 millones de socios.