Gualda defiende en el Congreso el papel de la SEPI en Indra y Telefónica para proteger la seguridad nacional

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, defendió este martes en el Congreso de los Diputados la presencia del Estado como accionista estable en empresas estratégicas para la seguridad nacional, entre ellas Indra y Telefónica. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda enmarcó la actuación de la sociedad estatal en la preservación de capacidades industriales, tecnológicas y de defensa, así como en el refuerzo de la autonomía estratégica de España y de Europa.

La comparecencia, solicitada por el Grupo Popular, se centró en la posición de la SEPI ante los recientes movimientos en Indra, las instrucciones trasladadas a los consejeros nombrados a propuesta del conglomerado público y la posible existencia de conflictos de interés en operaciones corporativas analizadas por la compañía. Gualda sostuvo que la SEPI actúa conforme al interés público, con respeto a la autonomía de las empresas y a las reglas de mercado. Sobre la implicación de SEPI en el 'caso Leire', la presidenta mostró su compromiso con la transparencia y negó que la Guardia Civil haya registrado la sede del conglomerado público.

La presidenta del conglomerado recordó que la SEPI fija la estrategia de las compañías en las que participa mayoritariamente y establece criterios para gestionar sus participaciones minoritarias en compañías privadas de sectores como defensa, energía, telecomunicaciones, transporte o aeroespacial. Según explicó, la participación pública aporta estabilidad, visión de largo plazo y capacidad para impulsar inversiones tecnológicas.

Fracaso del proyecto FCAS

Sobre Indra, Gualda subrayó que el Estado mantiene presencia en la compañía desde 2013 y que la SEPI elevó su participación del 18% al 28% en 2022 para reforzar su papel como accionista de referencia. Defendió que Indra es estratégica por su actividad en sistemas de mando y control, radares, guerra electrónica, simulación, ciberdefensa e inteligencia artificial aplicada a la defensa. En un contexto de amenazas híbridas y ciberataques, afirmó que disponer de capacidades propias resulta esencial para la soberanía tecnológica.

La responsable de la SEPI vinculó esa presencia pública con los grandes programas europeos de defensa. En este punto, aludió a la noticia conocida este lunes sobre la cancelación del futuro caza europeo, el FCAS, y avanzó que pedirá a Indra que analice y traslade de forma inmediata el impacto de este proyecto en España, ya que la empresa española era el coordinador nacional de ese proyecto. El programa, que se remonta a 2019 y en el que participaban a partes iguales España, Francia y Alemania, era un proyecto estratégico para Europa con el que se buscaba reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale hoy en servicio. Las acciones de Indra caen cerca de un 2% este martes en el Ibex 35.

Gualda también se refirió a la eventual operación entre Indra y Escribano. Explicó que las operaciones societarias deben gestarse en el seno de las compañías, que cuentan con capacidad técnica para analizarlas, pero recordó que la SEPI fija posición a sus consejeros dominicales cuando los asuntos llegan a los órganos societarios. Según relató, sus consejeros apoyaron en diciembre el encaje estratégico de la posible operación, a partir de los análisis técnicos de Indra, pero posteriormente la sociedad estatal trasladó a la compañía y al mercado su preocupación por el conflicto de interés que seguía siendo "insalvable" pese a la creación de una comisión formada por vocales independientes por parte de Indra.

La presidenta del holding valoró las medidas adoptadas por Indra, incluida la creación de una comisión 'ad hoc', pero insistió en que la influencia del conflicto debía quedar despejada. Finalmente, señaló, la retirada de la oferta por parte de Escribano llevó a la paralización de la operación. En cuanto a Telefónica, defendió la participación del 10% adquirida por la SEPI en mayo de 2024 y calificó la compañía como un activo sistémico en comunicaciones, internet, ciberseguridad e inteligencia artificial.

"Instrumento de corrupción"

En su turno, el diputado del Partido Popular José Vicente Marí replicó a Gualda con una dura crítica a la gestión de la SEPI durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Marí acusó al holding público de haberse convertido, según sus palabras, en un instrumento de “corrupción”, “enchufismo”, “clientelismo” e “intervencionismo” del PSOE, y reprochó a la presidenta que no haya sido capaz de “poner orden” en la sociedad estatal. El parlamentario popular vinculó la situación de la SEPI con investigaciones judiciales de la Guardia Civil, y citó operaciones como Plus Ultra, Air Europa, Tubos Reunidos o Eurodivisas.

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Marí centró también sus críticas en el papel de la SEPI en Indra y Telefónica, y preguntó a Gualda quién ordenó la compra del 10% de Telefónica y quién decidió convocar el consejo de administración de Indra en el contexto de los cambios recientes en la compañía. El diputado del PP volvió a señalar el conflicto de interés en torno a Escribano, al advertir de que, a su juicio, no ha desaparecido, y reclamó conocer la hoja de ruta de la SEPI ante la relación entre Indra y Escribano y ante los programas vinculados a ambas compañías. En su turno de réplica, la presidenta de la SEPI respondió que la compra del 10% de Telefónica fue un acuerdo del Consejo de Ministros.