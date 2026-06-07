Hefame reúne a 300 profesionales del sector farmacéutico para fortalecer la colaboración con laboratorios

Hefame ha reunido a más de 300 profesionales de la industria farmacéutica en una nueva edición de su encuentro con laboratorios, una jornada concebida como un espacio estratégico para compartir proyectos y presentar nuevas propuestas dirigidas a optimizar la relación entre la industria, la cooperativa y las farmacias. El encuentro ha servido para reforzar el compromiso de Hefame con los laboratorios, poniendo el foco en la colaboración, la transparencia y el desarrollo de iniciativas que permitan generar valor para todos los agentes de la cadena.

La jornada permitió poner en valor la evolución y la fortaleza alcanzadas por la cooperativa, así como su capacidad para ofrecer a la industria una relación basada en la transparencia y una conexión solida con la farmacia. La dimensión alcanzada por Hefame, su crecimiento sostenido y la elevada valoración obtenida por sus servicios refuerzan su posicionamiento como uno de los socios estratégicos de referencia para los laboratorios.

Así lo expuso el director general de Hefame, Javier López, quien repasó durante su intervención la evolución experimentada por la cooperativa en los últimos años y presentó las principales cifras de la compañía. En este sentido, destacó que Hefame alcanzó en 2025 una facturación de 1.929 millones de euros y subrayó el crecimiento sostenido registrado por la cooperativa, que cuenta actualmente con 16 almacenes distribuidos por todo el país, un 50 por ciento más que hace una década.

Asimismo, puso en valor la fortaleza de la red de la cooperativa, integrada por cerca de 6.000 farmacias, y señaló que la cuota de mercado de Hefame se sitúa ya en el 12,38 por ciento. López destacó también los resultados obtenidos por la Hefame en el informe Benchmarking 2026 de AECOC, en el que la cooperativa se posicionó entre las mejor valoradas del sector, logrando la máxima puntuación en seis de las ocho categorías analizadas, siendo algunas de ellas transfer, pedido y entrega, surtido o soporte.

Durante la jornada, la directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, destacó que el sector farmacéutico atraviesa un momento de profunda transformación que exige una mayor capacidad de adaptación y una colaboración cada vez más estrecha entre todos los agentes implicados. En este contexto, explicó que la compañía trabaja para seguir generando valor tanto para la farmacia como para la industria, mediante el desarrollo de soluciones que permitan anticiparse a las nuevas necesidades del mercado y de los pacientes. Según señaló, “esta visión se materializa en iaFarma, nuestro grupo de farmacias completamente digitalizadas, concebido para reforzar el papel de la farmacia como centro de salud y potenciar su capacidad asistencial”.

La directiva explicó que el proyecto integra desarrollos digitales avanzados, consultoría especializada y herramientas de apoyo a la gestión del punto de venta, al tiempo que promueve una mayor colaboración entre farmacias y laboratorios. Asimismo, indicó que la estrategia de iaFarma se articula en torno a cinco grandes ejes: el impulso de nuevas soluciones tecnológicas, el fortalecimiento de la atención farmacéutica, la integración con laboratorios y un proceso de rebranding orientado a aumentar la visibilidad y la diferenciación del grupo. Todo ello, subrayó, con el objetivo de construir un ecosistema colaborativo capaz de aportar valor a todos los actores y responder con éxito a las transformaciones del mercado

Sobre esta base, Santos reafirmó la apuesta de Hefame por la digitalización de la farmacia y por el desarrollo de servicios de atención farmacéutica como elementos diferenciales de su propuesta de valor. En este sentido, destacó que “la cooperativa pone a disposición de los laboratorios herramientas digitales que garantizan una total transparencia y la posibilidad de desplegar campañas segmentadas, apoyándose además en tecnologías avanzadas para mejorar las recomendaciones en el mostrador y en plataformas digitales que automatizan las campañas de salud”.

Por su parte, la directora de Relaciones con la Industria de Hefame, Laura Romero, presentó las principales líneas de mejora estratégica implementadas por la compañía para reforzar la relación con los laboratorios, y destacó especialmente la evolución del servicio de transfer, que continúa consolidándose como un eje clave dentro de la operativa comercial. Romero subrayó la importancia de la transparencia en este ámbito, señalando que “hemos incorporado una herramienta que permite a los laboratorios acceder a información detallada sobre el estado de sus pedidos, fechas de entrega y la posibilidad de exportar datos para su análisis”.

Asimismo, abordó los avances en servicios promocionales y de formación, así como la implantación de cuadros de mando orientados a facilitar la toma de decisiones a partir de información comercial de valor de la farmacia. Destacó el refuerzo del ecosistema de clubs especializados, diseñados para impulsar categorías estratégicas como la parafarmacia general, la veterinaria, la ortopedia y el producto natural, junto con el desarrollo de una nueva plataforma de formación más intuitiva y accesible.

Por último, Romero puso en valor la puesta en marcha de una nueva web para laboratorios, que permite una relación más personalizada y centralizada, al dar acceso a herramientas de crecimiento, control de promociones activas, consulta de surtido e informes, “ofreciendo así una mayor autonomía y claridad en la gestión de la relación comercial”, señaló la directiva.

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El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, hizo la clausura del encuentro, donde destacó la importancia de seguir reforzando la colaboración entre laboratorios, distribución y farmacia para afrontar conjuntamente los retos del sector en un momento de cambios como el actual. Ayuso reafirmó la apuesta de la cooperativa por seguir fortaleciendo la colaboración con los laboratorios, impulsando soluciones innovadoras orientadas a mejorar la conexión con la farmacia, favorecer una gestión más eficiente y generar valor para toda la cadena. Para finalizar, agradeció la participación de los asistentes y subrayó que encuentros como el HIDay reflejan “la visión compartida de que el futuro del sector se construye desde la colaboración”.