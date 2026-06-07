Emprendedores y pequeños negocios de Murcia podrán testar su proyecto en el Centro Comercial Thader con 'El Escaparate'

El Centro Comercial Thader pone en marcha 'El Escaparate', un nuevo programa dirigido a emprendedores y pequeños negocios que quieran dar el salto al retail físico y testar su proyecto en un entorno comercial real. La iniciativa, pionera en la Región de Murcia, nace con el objetivo de apoyar el talento local y facilitar nuevas oportunidades a marcas emergentes y proyectos especializados.

El programa ofrecerá al proyecto seleccionado un local comercial de 40 m² dentro del centro comercial, sin renta fija durante tres meses y con gastos comunes e IBI incluidos. Además, contará con apoyo en marketing y comunicación, visibilidad en medios, campaña audiovisual propia y sesiones de mentoring para acompañar el desarrollo del negocio.

'El Escaparate' está orientado a proyectos de retail y servicios especializados, incluyendo categorías como moda y complementos, deporte, cultura, belleza, alimentación gourmet o servicios creativos, entre otros. Las categorías que entren en conflicto con operadores ya presentes en el centro quedarán excluidas en las bases oficiales del programa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de ENAE, IKEA, Viraliza* y Zumo Creativos, y se desarrollará a través de distintas fases que incluirán convocatoria de candidaturas, entrevistas, selección del proyecto ganador, diseño del espacio, inauguración y seguimiento del negocio durante los tres meses de duración del programa. Todo el proceso se convertirá además en contenido audiovisual y digital para mostrar la evolución del proyecto y acercar el emprendimiento al público general.

Las candidaturas para participar en 'El Escaparate' podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio, fecha límite para que emprendedores, marcas emergentes y pequeños negocios interesados envíen su propuesta y opten a formar parte de esta primera edición del programa.

“Con ‘El Escaparate’ queremos dar la oportunidad a pequeños proyectos y marcas emergentes de probar su idea en un entorno comercial real, con el apoyo y la visibilidad que muchas veces son difíciles de conseguir en las primeras etapas. Es una forma de abrir Thader a nuevas ideas, nuevos talentos y nuevos formatos”, señala Pablo Carceller, Property Manager del Centro Comercial Thader.

El programa busca proyectos con capacidad de atención diaria al local y presencia activa en redes sociales, fomentando además la creación de contenido y la interacción con el público durante toda la experiencia.

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Con este lanzamiento, Thader incorpora una nueva iniciativa orientada al emprendimiento y la dinamización comercial, convirtiendo el centro en un espacio abierto también a nuevas marcas, ideas y modelos de negocio.