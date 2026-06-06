Repsol Cartagena aborda en los Podcasts del Alfonso XIII su rol estratégico en la energía española

El Hotel Sercotel Alfonso XIII ha acogido la grabación de un nuevo episodio de los Podcasts del Alfonso XIII, que en esta ocasión ha tenido como protagonista al complejo industrial de Repsol en Cartagena y el papel estratégico que desempeña la refinería dentro del sistema energético español.

Conducido por Tomás Martínez Pagán, el episodio contó con la participación de Rafael Quesada, director del Complejo Industrial de Repsol Cartagena, quien abordó algunos de los grandes retos que afronta actualmente el sector energético y la relevancia de contar con una industria sólida capaz de contribuir a las necesidades energéticas de España..

Durante la conversación, uno de los temas centrales fue el contexto internacional actual y cómo situaciones como el cierre del estrecho de Ormuz vuelven a poner sobre la mesa la importancia estratégica del sistema de refino y de contar con infraestructuras capaces de producir los combustibles que necesita el país.

En este sentido, Rafael Quesada explicó el papel clave que desempeña el Complejo Industrial de Cartagena dentro del sistema de refino español, destacando su capacidad tecnológica, industrial y logística para responder a las necesidades energéticas actuales, así como su importancia dentro del conjunto de la actividad industrial de Repsol.

El encuentro también permitió analizar cómo la refinería afronta la transformación energética a través de proyectos vinculados a los combustibles de origen 100% renovables y el futuro desarrollo de nuevas soluciones ligadas al hidrógeno renovable, posicionando a Cartagena como uno de los polos industriales y tecnológicos más relevantes del sur de Europa.

Asimismo, durante el episodio, se abordaron cuestiones relacionadas con la innovación, el talento y la necesidad de seguir acercando a la sociedad la evolución de una industria cada vez más tecnológica y estratégica.

La grabación tuvo lugar en El Galeón, la emblemática coctelería-cafetería del Hotel Sercotel Alfonso XIII, en un formato con público en directo que se ha consolidado como uno de los grandes distintivos de este ciclo de podcasts. Representantes del ámbito empresarial, institucional y social de Cartagena asistieron a una sesión que volvió a convertir el hotel en un espacio de encuentro y conversación en torno a los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la ciudad.

Tras la grabación, invitados y asistentes compartieron un espacio de networking acompañado del cóctel AlfonsoXIIIByMagoga, desarrollado junto al restaurante Magoga, con dos Soles Repsol y una Estrella Michelin, reforzando el carácter experiencial y relacional de este formato.

Este nuevo episodio se enmarca en la programación especial del 50º aniversario del Hotel Sercotel Alfonso XIII, un año en el que el establecimiento continúa reforzando su apuesta por iniciativas culturales, empresariales y divulgativas ligadas a Cartagena y a sus principales protagonistas.

Con más de dos años de trayectoria, los Podcasts del Alfonso XIII se han consolidado como una plataforma de referencia en la ciudad, reuniendo a destacadas personalidades del ámbito cultural, empresarial, institucional, científico y deportivo, y contribuyendo a generar un archivo audiovisual que proyecta la identidad y el talento de Cartagena. Compás Comunicación coordina la producción, edición y difusión de los Podcasts del Alfonso XIII y de las acciones impulsadas con motivo del 50º aniversario del hotel.

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El episodio completo con Rafael Quesada ya está disponible en los canales oficiales del Hotel Sercotel Alfonso XIII en YouTube y Spotify.