Victoria Crea consolida su evolución como agencia global con la incorporación de tres nuevos perfiles
La agencia refuerza su transformación tras el rebranding con la incorporación de Matilde Server como directora creativa, Gonzalo Campillo como New Business Manager y Teresa Carrillo como Project Manager
Victoria Crea continúa dando pasos firmes en la nueva etapa iniciada tras su reciente rebranding. La agencia global de comunicación y publicidad ha anunciado la incorporación de tres nuevos profesionales que reforzarán áreas clave para su crecimiento a través de la creatividad, desarrollo de negocio y gestión de proyectos públicos.
Las incorporaciones de Matilde Server, Gonzalo Campillo y Teresa Carrillo forman parte de la estrategia de fortalecimiento del equipo en la que continúan apostando por el talento.
"El cambio de nombre e imagen no responde únicamente a una evolución visual o conceptual. Es también el reflejo de una nueva ambición empresarial. Y esa ambición pasa por rodearnos del mejor talento posible para seguir creciendo junto a nuestros clientes", ha explicado Pedro Camacho, director general de Victoria Crea.
La apuesta creativa
Matilde Server se incorpora como directora creativa. Publicista y periodista de formación, cuenta además con un posgrado en Diseño Gráfico y un máster en Estrategias y Tendencias de Consumo. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos para marcas regionales y nacionales, desarrollo de estrategias de comunicación, posicionamiento y relaciones públicas para diferentes organizaciones. Su incorporación permitirá reforzar la capacidad estratégica y creativa de la agencia en el diseño de campañas y construcción de marcas. "Me hace muchísima ilusión incorporarme a Victoria Crea como directora Creativa. Quiero seguir impulsando una creatividad relevante, valiente y transformadora, junto al equipo con el que comparto ambición y pasión por las ideas".
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