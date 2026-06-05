Música, gastronomía y competición para arrancar el verano en Odiseo

Odiseo arranca la temporada estival con una programación especial pensada para disfrutar del verano sin salir de Murcia. Del 29 de junio al 5 de julio, el complejo se convertirá en punto de encuentro para quienes buscan un plan diferente, con una agenda que combina música, restauración, espectáculo en directo y competición.

La propuesta llega en una de las semanas clave del inicio del verano y reunirá distintos ambientes dentro del propio complejo: terrazas rooftop, gastronomía de primer nivel, sesiones de ocio nocturno, retransmisiones deportivas y actuaciones en directo. Todo ello coincidirá con la llegada a Murcia del Circuito Nacional de Póker Winamax, una cita de referencia en el calendario nacional que aportará al espacio el pulso propio de la alta competición.

La organización prevé la asistencia de más de 2.000 visitantes y participantes nacionales e internacionales, un movimiento que contribuirá a dinamizar la actividad turística, hostelera y de ocio de la ciudad durante esos días. El público podrá vivir de cerca el ambiente del torneo, con mesas televisadas de última generación y fases finales abiertas al seguimiento de los asistentes.

Pero la semana no girará únicamente en torno a la competición. Odiseo ha preparado una experiencia más amplia, en la que la música, las terrazas, la cocina y el entretenimiento en vivo tendrán un papel protagonista. Los asistentes también podrán seguir los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en un entorno concebido para combinar deporte, vida social y ocio premium.

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Con esta programación, el complejo murciano refuerza su papel como uno de los espacios de referencia para grandes eventos en la Región de Murcia. Una propuesta versátil para empezar el verano con planes de día y de noche, en un mismo enclave y con una agenda pensada para públicos diversos.