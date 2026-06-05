Música, gastronomía y competición para arrancar el verano en Odiseo
Del 29 de junio al 5 de julio, el espacio combinará restauración, ambiente social, espectáculos en directo y uno de los torneos de póker más relevantes del país
Odiseo arranca la temporada estival con una programación especial pensada para disfrutar del verano sin salir de Murcia. Del 29 de junio al 5 de julio, el complejo se convertirá en punto de encuentro para quienes buscan un plan diferente, con una agenda que combina música, restauración, espectáculo en directo y competición.
La propuesta llega en una de las semanas clave del inicio del verano y reunirá distintos ambientes dentro del propio complejo: terrazas rooftop, gastronomía de primer nivel, sesiones de ocio nocturno, retransmisiones deportivas y actuaciones en directo. Todo ello coincidirá con la llegada a Murcia del Circuito Nacional de Póker Winamax, una cita de referencia en el calendario nacional que aportará al espacio el pulso propio de la alta competición.
La organización prevé la asistencia de más de 2.000 visitantes y participantes nacionales e internacionales, un movimiento que contribuirá a dinamizar la actividad turística, hostelera y de ocio de la ciudad durante esos días. El público podrá vivir de cerca el ambiente del torneo, con mesas televisadas de última generación y fases finales abiertas al seguimiento de los asistentes.
Pero la semana no girará únicamente en torno a la competición. Odiseo ha preparado una experiencia más amplia, en la que la música, las terrazas, la cocina y el entretenimiento en vivo tendrán un papel protagonista. Los asistentes también podrán seguir los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en un entorno concebido para combinar deporte, vida social y ocio premium.
Con esta programación, el complejo murciano refuerza su papel como uno de los espacios de referencia para grandes eventos en la Región de Murcia. Una propuesta versátil para empezar el verano con planes de día y de noche, en un mismo enclave y con una agenda pensada para públicos diversos.
- Tenemos órdenes: van a su casa, se cambian y van al auditorio': Los audios que recibieron los operarios de Parques y Jardines de Murcia
- Mata a golpes a un vecino de Fortuna que lo denunció por robo con violencia
- José Abellán descubre algo inesperado en el corazón de un paciente joven y lanza un aviso: 'Os la jugáis
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un mágico pueblo de Murcia con combates, fuego y un viaje al siglo XIII
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- Revuelo en la PAU por las dudas y posterior aclaración en una pregunta de Matemáticas Aplicadas
- Muere un sanitario murciano en un accidente cuando practicaba barranquismo en Jaén
- Sánchez del Álamo entregó un papel manuscrito de Salinas para retractarse de la moción de censura en Cartagena