El turismo de motor de alto nivel se gana un hueco en la Región
La XII edición de los Porsche Days Murcia congrega expositores de arte, un concurso de elegancia y una exhibición de acrobacias en moto
La Región de Murcia acogerá a partir de mañana una nueva entrega de PDM Experiences, un encuentro de entusiastas de la marca Porsche que alcanza su duodécima edición.
El evento, consolidado como un referente de prestigio europeo, tiene su sede central en el Hotel Ona Mar Menor de Torre Pacheco, y reunirá a participantes procedentes de países como Noruega, Inglaterra, Francia y Suiza, posicionando a la Comunidad como un destino estratégico para el turismo de motor de alto nivel.
La organización ha diseñado un programa que combina la exhibición de unidades exclusivas y series limitadas con actividades que incluyen cruceros por el Mar Menor, visitas a la fábrica de Estrella de Levante y rutas gastronómicas en La Manga. El plato fuerte para el público general tendrá lugar el domingo 7 de junio, jornada de acceso gratuito en la que los asistentes podrán disfrutar de un ‘village’ con expositores de arte automovilístico, un concurso de elegancia y una exhibición de acrobacias en moto a cargo de especialistas.
Según Rubén López, impulsor de la iniciativa, el sello distintivo de esta cita es su esfuerzo por recrear espacios históricos, como las antiguas fábricas de Porsche o las zonas de acampada de Le Mans Classic, con el objetivo de diferenciar a Murcia de otros eventos similares en España y dejar una huella propia en el calendario europeo.
- Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
- Una moción de censura que acabará en los tribunales
- Los vecinos de Los Garres salvan lo imprescindible ante el temor de que las llamas alcanzaran sus casas
- Un profesor de Molina sufre un golpe de calor: 'Estamos en modo supervivencia, no se nos puede tener así
- La Justicia obliga a devolverle 66.000 euros a un comprador de Trampolín Hills 20 años después: 'Rompimos a llorar tras conocer la sentencia
- José Abellán descubre algo inesperado en el corazón de un paciente joven y lanza un aviso: "Os la jugáis"
- Las imágenes del grave incendio forestal en Los Garres (Murcia)
- Estado de las viviendas que se levantaron en Fortuna Hill en la urbanización Las Lamparillas