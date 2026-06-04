El turismo de motor de alto nivel se gana un hueco en la Región

La Región de Murcia acogerá a partir de mañana una nueva entrega de PDM Experiences, un encuentro de entusiastas de la marca Porsche que alcanza su duodécima edición.

El evento, consolidado como un referente de prestigio europeo, tiene su sede central en el Hotel Ona Mar Menor de Torre Pacheco, y reunirá a participantes procedentes de países como Noruega, Inglaterra, Francia y Suiza, posicionando a la Comunidad como un destino estratégico para el turismo de motor de alto nivel.

La organización ha diseñado un programa que combina la exhibición de unidades exclusivas y series limitadas con actividades que incluyen cruceros por el Mar Menor, visitas a la fábrica de Estrella de Levante y rutas gastronómicas en La Manga. El plato fuerte para el público general tendrá lugar el domingo 7 de junio, jornada de acceso gratuito en la que los asistentes podrán disfrutar de un ‘village’ con expositores de arte automovilístico, un concurso de elegancia y una exhibición de acrobacias en moto a cargo de especialistas.

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Según Rubén López, impulsor de la iniciativa, el sello distintivo de esta cita es su esfuerzo por recrear espacios históricos, como las antiguas fábricas de Porsche o las zonas de acampada de Le Mans Classic, con el objetivo de diferenciar a Murcia de otros eventos similares en España y dejar una huella propia en el calendario europeo.