Primafrio recibe la visita de Fermín Aldeguer tras renovar su colaboración una temporada más

Grupo Primafrio, operador logístico internacional especializado en transporte de mercancías a temperatura controlada, ha recibido en su sede de Alhama de Murcia la visita de Fermín Aldeguer, en el marco de la colaboración, una temporada más, entre la compañía y el piloto murciano de MotoGP.

Acompañado por su mánager, el expiloto Héctor Faubel, Aldeguer ha podido conocer de cerca la actividad diaria del centro logístico de Primafrio a través de un recorrido por algunas de las principales áreas operativas de las instalaciones, entre las que destacan el almacén, el taller o las zonas técnicas vinculadas a la gestión de neumáticos y mantenimiento de la flota.

La jornada ha incluido también un encuentro con José Esteban Conesa, presidente de Grupo Primafrio, al que ha hecho entrega de un obsequio de agradecimiento por la confianza y el por el apoyo continuado que ha recibido por parte de la compañía a lo largo de su carrera deportiva.

Además, Fermín Aldeguer ha mantenido un diálogo informal con empleados de la compañía, y ha compartido impresiones sobre su trayectoria deportiva, los retos de la competición y la importancia de los valores que comparten, como la constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

José Esteban Conesa, presidente de Grupo Primafrio, ha destacado que “para nosotros es un orgullo acompañar a Fermín de nuevo en una temporada tan importante dentro de su trayectoria deportiva. Compartimos valores como el esfuerzo, la disciplina, la búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con el desarrollo del talento, elementos que forman parte también de la cultura de Primafrio”.

Por su parte, Fermín Aldeguer ha agradecido el apoyo recibido por parte de Grupo Primafrio y ha señalado que “es muy especial poder visitar las instalaciones y conocer de cerca el trabajo que hay detrás de una compañía referente como Primafrio. Me siento muy identificado con la profesionalidad, el compromiso y la capacidad de superación que transmite todo el equipo”.

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La colaboración con jóvenes deportistas murcianos como con Fermín Aldeguer refuerza el compromiso de Grupo Primafrio con el impulso del talento y el apoyo a referentes vinculados a la Región de Murcia, promoviendo valores alineados con la cultura y la visión de la compañía.