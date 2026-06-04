Francisco Marín, elegido nuevo presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia

La Asamblea del Círculo de Economía de la Región de Murcia ha elegido a Francisco Marín como nuevo presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia, tomando el relevo de Joaquín Hernández.

En su primera intervención como presidente, Francisco Marín agradeció la confianza recibida y el trabajo desarrollado por la Junta anterior. Asimismo, ha agradecido a quienes han aceptado formar parte del nuevo equipo directivo.

Durante la Asamblea también se reconoció la labor desempeñada por Joaquín Hernández al frente del Círculo de Economía, una etapa marcada por el impulso del debate económico y empresarial, de la transparencia empresarial, el fortalecimiento del papel de la entidad como espacio de reflexión independiente y la promoción de iniciativas orientadas al análisis de los principales retos de la Región de Murcia.

El nuevo presidente ha asumido el cargo con el compromiso de dar continuidad a las líneas estratégicas de la organización y seguir reforzando su papel como foro de análisis, transparencia, diálogo y generación de propuestas sobre los desafíos económicos, empresariales y sociales de la Región.

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Francisco Marín afronta esta nueva etapa acompañado por una Junta Directiva que combina experiencia y renovación, con el objetivo de continuar la presencia del Círculo de Economía en el debate público regional y fortalecer su capacidad de interlocución con el tejido empresarial, las instituciones y la sociedad civil.