Magistrae cierra su sexta edición con Luis Huete: nueve jornadas que han reunido a los directivos más influyentes de la Región

Las dos escuelas más importantes de la región, ENAE Business School y Target Business School, han celebrado el acto de clausura de la sexta edición de Magistrae, el programa de alta dirección que cada año reúne en Murcia a presidentes, directores generales y gerentes de las empresas más representativas de la Región. El cierre del programa contó con la presencia de representantes institucionales de primer nivel y con la ponencia de Luis Huete, uno de los principales referentes del management.

ENAE Business School y Target Business School han celebrado el acto de clausura de la sexta edición de Magistrae / La Opinión

La bienvenida del acto fue a cargo de Caridad García Escribano, Directora de Programas de ENAE Business School, y Ángel López Naranjo, Director General de Target Business School . García Escribano destacó “Magistrae no es un programa más. Es un espacio pensado para los que más responsabilidad tienen. El tejido empresarial de la Región de Murcia es uno de los más sólidos de España, y su valor depende, en buena medida, de las personas que lo dirigen”.

Un programa construido para quien ya dirige

Magistrae nació con una premisa que lo distingue de otros programas de formación ejecutiva: está concebido para directivos en activo. Sus participantes son presidentes, directores generales y gerentes que ya toman decisiones estratégicas a diario y que encuentran en el programa un espacio para contrastar criterios, anticipar tendencias y ampliar su visión más allá de su sector.

La sexta edición ha reunido a ejecutivos de empresas de sectores tan diversos como la agroindustria, la logística, los servicios o la tecnología, reflejo de la heterogeneidad del tejido productivo murciano. A lo largo de nueve jornadas intensivas, los participantes han trabajado sobre estrategia empresarial, toma de decisiones en entornos de incertidumbre, gestión del cambio y liderazgo, siempre con ponentes de referencia nacional e internacional.

El formato del programa combina el rigor académico con la dimensión práctica. Las sesiones incluyen un almuerzo ejecutivo en el que ponentes y participantes comparten mesa, en entornos gastronómicos y culturales representativos de la Región. Esta cuestión responde a la convicción de que el intercambio entre perfiles directivos genera un aprendizaje que ningún aula puede replicar por sí sola.

López Naranjo ha puesto el foco en que el programa de alta dirección Magistrae se ha consolidado como una iniciativa diferencial en la formación de líderes empresariales. El valor del programa reside, según el director de Target, en “la calidad de los ponentes, el perfil de los participantes y el entorno en el que se desarrollan las sesiones”. Tres elementos clave que favorecen una experiencia formativa de alto nivel y un enriquecedor intercambio profesional.

Desde su lanzamiento, el programa ha consolidado una red de antiguos alumnos directivos que hoy constituye uno de sus activos más valorados por los propios participantes. Empresas como Grupo Orenes, Vidal Golosinas, UCAM, Inforges o Pimursa, entre otras muchas, forman parte de esa comunidad.

Luis Huete: liderazgo, estrategia y el papel del directivo ante la incertidumbre

La ponencia de clausura ha estado a cargo de Luis Huete, profesor del IESE Business School desde 1982 y una de las figuras de mayor proyección del management en España y América Latina. Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y ex becario Fulbright, Huete ha desarrollado una trayectoria singular que combina la investigación académica con el trabajo directo junto a equipos directivos en más de 800 empresas y 70 países.

La ponencia de clausura ha estado a cargo de Luis Huete, profesor del IESE Business School. / La Opinión

Sus áreas de especialidad se articulan en torno a dos grandes ejes: la gestión orientada al cliente y el liderazgo en procesos de transformación organizacional. Es autor de doce libros de referencia, entre ellos Servicios y Beneficios, Construye tu sueño y Liderar para el bien común, y colaborador habitual de publicaciones como Harvard Deusto Business Review y Expansión.

En su intervención, Huete abordó las dos grandes responsabilidades de un equipo directivo: dirigir el día a día y gobernar el mañana. Su enfoque, reconocido por combinar solidez conceptual con aplicabilidad inmediata, conectó directamente con los desafíos que los directivos presentes enfrentan en sus organizaciones: cómo lograr mayor integración externa a través de una buena estrategia, mientras se reduce la desintegración interna mejorando la ejecución, y cómo equilibrar la velocidad del cambio externo con la capacidad de transformación interna.

Para ello, Huete articuló su discurso en torno a cuatro "vitaminas" organizativas (funcional, mecánica, transformadora y orgánica) que determinan la vitalidad de una empresa, y ocho "vacunas" que la inmunizanen frente a las enfermedades propias del envejecimiento institucional, desde la gobernanza y la cultura hasta el talento y el liderazgo de los mandos intermedios.

El mensaje central fue claro: el valor de una empresa no depende solo de sus números de hoy, sino de la credibilidad de su relato estratégico sobre el mañana, construido sobre crecimiento y resiliencia. Y ese relato solo es creíble cuando es ejecutable.

No es la primera vez que Huete participa en Magistrae. Su vinculación con el programa refleja una sintonía de fondo entre su manera de entender el liderazgo y la filosofía con la que ENAE y Target han construido este espacio formativo a lo largo de sus cinco ediciones.

Noticias relacionadas

Por su parte, Luis Alberto Marín, Consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, ha destacado la importancia de la formación, y de programas como el de ENAE, para que las empresas de la Región sean más competitivas y competir en un momento de inestabilidad como el actual. El tejido empresarial e industrial está demostrando su talento y su capacidad, y la prueba es que la Región se ha convertido en los últimos años en uno de los motores de crecimiento y creación de empleo a nivel nacional.