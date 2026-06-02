Talgo anuncia un acuerdo inminente con Renfe por los retrasos de los Avril y promete doblar su capacidad industrial antes de 2028

Talgo prevé cerrar “en las próximas semanas” el acuerdo con Renfe vinculado a las entregas del proyecto Avril, una negociación clave para despejar la incertidumbre financiera derivada de los retrasos en este programa. Así lo ha anunciado José Antonio Jainaga, presidente de la compañía, durante su primera junta general de accionistas como máximo responsable de la empresa, en la que ha defendido que Talgo afronta una nueva etapa de estabilidad accionarial, refuerzo financiero y crecimiento industrial.

“En las próximas semanas concluiremos el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera”, ha afirmado Jainaga ante los accionistas. El anuncio llega después de meses marcados por los cambios en el capital de la compañía y por una profunda reestructuración financiera, dos movimientos que el presidente considera esenciales para dar a Talgo “la estabilidad requerida” en un mercado basado en contratos de largo plazo.

Uno de los principales compromisos trasladados por Jainaga a los accionistas es el aumento de la capacidad industrial. Talgo prevé invertir en sus fábricas de Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid) y optimizar sus procesos productivos para acelerar los ritmos de entrega. Aunque los detalles de las inversiones aún están en fase de definición, el presidente ha fijado una ambición concreta: “doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028”.

El crecimiento de capacidad ya se ha traducido en la contratación de más de 200 personas. Sin embargo, el presidente ha advertido de las dificultades para captar perfiles industriales, especialmente en especialidades como pintura y soldadura. También ha subrayado la necesidad de reforzar la ingeniería, al considerar que Talgo es “en primer lugar una empresa de ingeniería”.

Talgo trabaja además en un nuevo plan estratégico que estará listo, como tarde, tras el verano. El documento definirá los productos que sostendrán el negocio en la próxima década, los mercados prioritarios —con especial atención al centro y este de Europa— y las capacidades industriales y alianzas necesarias para competir en determinados países.

Refuerzo del balance

Jainaga ha recordado que el pasado 17 de diciembre se produjo la entrada en el accionariado del consorcio formado por Finkatuz, en representación del Gobierno Vasco, las fundaciones bancarias BBK y Vital, y el propio Jainaga a través de Clerbil, junto con la incorporación de la SEPI. A su juicio, estos cambios representan una “garantía de estabilidad y fortaleza” para la empresa. La nueva etapa accionarial ha ido acompañada, según el presidente, de un refuerzo del balance. Talgo ha incrementado sus fondos propios en 150 millones de euros mediante una ampliación de capital y la suscripción de bonos convertibles. Además, ha formalizado una financiación sindicada por 770 millones de euros y una línea sindicada de avales de 500 millones destinada a proyectos internacionales, con cobertura parcial de CESCE.

Con esta estructura, Jainaga sostiene que Talgo dispone ahora de una liquidez “muy significativa” y de una financiación diversificada para acometer los contratos que ejecutará en los próximos años. La compañía cerró 2025 con un ebitda de 0,6 millones de euros y un beneficio neto negativo de alrededor de 100 millones, aunque la deuda financiera se redujo hasta 394 millones. Excluidos los extraordinarios, el ebitda habría alcanzado 53,9 millones.

Para 2026, la empresa prevé unos ingresos “por encima” de los 700 millones de euros, en claro crecimiento respecto al ejercicio anterior. La previsión de Talgo es cerrar el año con un margen ebitda de entre el 7,5% y el 8,5%, aunque el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda se mantendrá en niveles elevados, en torno a 5,5 veces, por las necesidades de circulante asociadas a los proyectos en curso.

El presidente de Talgo ha situado el momento comercial de la compañía entre los más relevantes de su historia. La cartera de pedidos, que cerró 2025 en 4.466 millones de euros, se eleva ya a 6.307 millones, un récord histórico para el fabricante ferroviario. Entre los principales hitos recientes, Jainaga ha citado el contrato firmado en primavera de 2025 con el operador alemán FlixTrain para el suministro de 65 trenes de la plataforma Intercity Talgo 230, con un primer pedido de 30 unidades.

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También ha destacado la aceptación de los primeros trenes por parte de Deutsche Bahn y del operador danés DSB, la puesta en marcha de la conexión Copenhague-Hamburgo, el lanzamiento de la ruta Berlín-Colonia por Deutsche Bahn y la llegada de los Talgo 230 de DB hasta el mar del Norte. A estos contratos se suma la confirmación, en febrero de 2026, de la compra por Arabia Saudí de 20 trenes Talgo adicionales de muy alta velocidad y el contrato recientemente firmado con Trafikverket para trenes diurnos y nocturnos de la plataforma Talgo 230.