El Consejo Regulador DOP Jumilla califica la añada 2025 de "muy buena"

El Museo del Vino de Jumilla celebró este pasado mes de mayo la cata oficial de calificación de añada por parte del panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, una cata en la que se valoró el vino genérico que se embotellará este año para las actividades de promoción del CRDOP Jumilla.

El mejor vino de 2025, dicen los enólogos, es un tinto de Monastrell, que esta añada muestra mucha capa, mucho color, más fruta negra que roja, más concentración y muy aromático. Vinos fluidos y con volumen en boca. Tanino fino y amable, y, muy buena calidad.

El panel de cata ha decidido que la calidad de estos vinos es «muy buena», describiendo así una añada muy complicada, que los viticultores y bodegas supieron gestionar, con dedicación y precisión milimétrica. Tras tres años de sequía extrema, la añada 2025, será recordada por el intenso pedrisco que arrasó más de 4.000 hectáreas de viñedo, y el fin de la severa sequía que azotaba la zona desde 2022.

Las lluvias de la primavera fueron muy beneficiosas, pero no llegaron a recuperar el viñedo, dado que la viña arrastraba demasiada fatiga tras tres años sufriendo. Además, la ola de calor intensa de agosto aceleró los ritmos de maduración de las viñas, y obligó a adelantar la vendimia, un verdadero reto para los agricultores y enólogos de la DOP Jumilla.

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Los vinos que están saliendo al mercado de la añada 2025 se muestran afrutados, equilibrados y de gran calidad.