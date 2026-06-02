Los accionistas respaldan masivamente la gestión y la estrategia de Iberdrola en la Junta de su 125 aniversario

La Junta General de Accionistas de Iberdrola, celebrada hoy en Torre Iberdrola, ha respaldado masivamente la gestión y la estrategia de la compañía. La Junta, con un quórum de asistencia del 74%, ha aprobado todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor del 98%, lo que pone de manifiesto, un año más, el sólido apoyo de los accionistas.

En el año en el que Iberdrola celebra su 125 aniversario, los accionistas han vuelto a mostrar su confianza en el modelo de crecimiento impulsado por el Grupo y liderado por su presidente ejecutivo, Ignacio Galán.

Durante su intervención, Galán ha subrayado el carácter histórico del momento: “Queremos honrar y agradecer el legado de quienes han forjado una trayectoria centenaria de servicio a los ciudadanos hasta crear la gran compañía que es Iberdrola hoy”.

Asimismo, el presidente ejecutivo ha destacado el acierto estratégico de la compañía: “Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque comprendimos hace ya más de dos décadas que la electrificación iba a ser la mejor manera de garantizar un suministro energético seguro, autóctono y competitivo”.

Los accionistas han ratificado el nombramiento de Pedro Azagra como consejero delegado y han aprobado la incorporación de Marina Grossi como nueva consejera independiente, y la reelección de María Ángeles Alcalá Díaz, Isabel García Tejerina y Anthony L. Gardner como consejeros independientes.

Récord de resultados, retribución al accionista y creación de valor

Gracias a los 14.460 millones de euros invertidos en 2025, la compañía ha promovido aún más la electrificación de la economía y la autonomía energética, fomentando así la competitividad y el empleo en todo el mundo. Gracias a este esfuerzo inversor, la compañía cerró 2025 con un beneficio neto de 6.285 millones de euros, un 12% más que el año anterior.

Iberdrola repartirá a sus accionistas más de 4.500 millones de euros en dividendos. La retribución por acción a cargo de los resultados de 2025 consta de un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción –ya abonado el pasado mes de enero–, más otro complementario de 0,427 euros brutos por acción que se distribuirán el próximo mes de julio. En total, la empresa distribuirá 0,68 euros por acción, al que se suma un dividendo de involucración de 0,005 euros por acción, tras superarse el quórum del 70%.

Crecimiento continuado de la compañía

El sólido rendimiento de la compañía se refleja también en su evolución bursátil. La compañía ha llegado a superar los 135.000 millones de euros de capitalización. Esta cifra la consolida como la primera eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo.

Este avance ha estado estrechamente ligado al desarrollo progresivo de negocio y de sus activos, pilares fundamentales sobre los que se ha construido la expansión de Iberdrola en las últimas décadas. Desde 2001, los activos de la compañía se han multiplicado por ocho hasta alcanzar los 161.000 millones de euros, reflejo de una estrategia orientada al crecimiento. En paralelo, las redes eléctricas del Grupo han crecido hasta los 1,4 millones de kilómetros —siete veces más—, mientras que la capacidad de generación ha alcanzado los 60.000 MW, cuadruplicando su tamaño, y la capacidad de almacenamiento se sitúa en 112 millones de kWh, 2,5 veces más que a comienzos de siglo.

Este crecimiento ha ido acompañado de un impacto cada vez más relevante en el ámbito social y económico, reforzando el papel de la compañía como motor de desarrollo. Desde 2001, la plantilla se ha multiplicado por cinco hasta alcanzar los 46.000 profesionales, sosteniendo 500.000 empleos en miles de proveedores gracias a unas compras que en 2025 ascendieron a 13.200 millones. Asimismo, el compromiso con la innovación se traduce en una inversión en I+D+i que se ha multiplicado por 35, hasta situarse en 425 millones de euros en el ejercicio pasado.

Todo ello se complementa con una contribución fiscal que alcanzó los 10.400 millones de euros en 2025, de los cuales 4.700 millones corresponden a España, evidenciando su aportación directa al progreso económico de los territorios en los que opera.

La electrificación es imparable

Durante la presentación, Ignacio Galán ha repasado las enormes perspectivas de crecimiento de la compañía. “Afrontamos esta nueva era de la electricidad desde una posición de liderazgo y con el plan más ambicioso de nuestra historia centenaria”, ha asegurado.

De hecho, de cara a los próximos años, Iberdrola mantiene fuertes perspectivas de crecimiento apoyadas en el proceso de electrificación de la economía. La compañía cuenta con un ambicioso plan de inversión de 43.000 millones de euros para el periodo 2026-2028.

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Gracias a este plan, prevé superar los 6.600 millones de euros de beneficio neto en 2026 y alcanzar los 7.600 millones en 2028, consolidando así su trayectoria de crecimiento sostenido.