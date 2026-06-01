Urbincasa lidera una nueva ola de expansión residencial en Cartagena con Dársena Real

Urbincasa, la promotora cartagenera con casi 60 años de trayectoria, ha puesto en marcha hoy la comercialización de Dársena Real, un proyecto residencial que marca un antes y un después en la estrategia de expansión de la marca. Con una inversión aproximada de 45-50 millones de euros, la primera fase oferta 187 viviendas en una ubicación que los analistas consideran estratégica para la consolidación del eje residencial de la ciudad.

El proyecto se sitúa en una zona de expansión urbana consolidada, donde convergen acceso directo a playas, servicios comerciales, hospitalarios y proximidad al centro histórico. Este posicionamiento geográfico responde a una lectura clara del mercado: dónde quiere vivir el cartagenero actual y dónde será rentable construir en los próximos años.

Las tipologías de Dársena Real (bajos con jardín, pisos y áticos con y sin solarium) están diseñadas para capturar un amplio espectro de demanda.1 / La Opinión

Desde el punto de vista económico, el lanzamiento de Dársena Real genera un impacto considerable. Se estima que la obra generará aproximadamente 150-200 empleos directos durante la fase de construcción además de dinamizar proveedores, transportistas y servicios anexos. Los plazos de entrega, previstos entre 2028 y 2030, posicionan al proyecto como un motor significativo de la actividad constructiva regional durante los próximos tres años.

"Cartagena siempre ha sido un crisol de gentes, una encrucijada de destinos", explica Francisco José Cervantes Tous, CEO de Urbincasa. "El mercado inmobiliario local necesita opciones de calidad en ubicaciones inteligentes. Dársena Real no es solo un proyecto empresarial; es nuestra apuesta por el futuro de la ciudad. Seis décadas nos han enseñado a leer Cartagena. Este proyecto es la evidencia de que seguimos entendiendo dónde crece nuestra ciudad."

El mercado cartagenero ha mostrado signos de reactivación en los últimos años impulsada por compradores locales que buscan calidad constructiva que les permitan una vida cómoda. Urbincasa llega a este mercado en el momento de máxima demanda.

Las tipologías de Dársena Real (bajos con jardín, pisos y áticos con y sin solarium) están diseñadas para capturar un amplio espectro de demanda. El proyecto incluye zonas comunes (piscina, gimnasio, coworking, zona gourmet, zona de lectura) que responden a nuevos patrones de vida. El residencial cerrado, que hace de la privacidad uno de sus valores fundamentales.

Para la Región de Murcia, proyectos de esta envergadura son relevantes porque consolidan a Cartagena como polo residencial emergente, atrayendo no solo compradores locales sino también vecinos de otras zonas. Urbincasa, en este contexto, actúa como catalizador de confianza: su nombre es garantía de ejecución y calidad en una ciudad donde el legado constructivo es una moneda de cambio importante.

La empresa prevé que la absorción del proyecto será rápida. El equipo comercial reporta que la lista de espera previa al lanzamiento público ha generado un interés notable, indicador de que la demanda no es especulativa sino sólida.

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Dársena Real abre un nuevo capítulo en la historia de Urbincasa. Tras años de consolidación y proyectos de menor escala, la empresa regresa al mercado con un ambición clara: ser nuevamente protagonista de la transformación urbana de Cartagena. Si el mercado responde como las señales sugieren, es probable que Urbincasa anuncie nuevas fases en los próximos meses, extendiendo así su visión de expansión residencial en la ciudad.