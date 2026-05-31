El primer ‘Impacta Meeting’ reúne en la UMU a cinco mujeres directivas para debatir sobre la esencia, el propósito y el impacto social de sus marcas

La Universidad de Murcia (Facultad de Comunicación y Documentación) fue el escenario elegido para celebrar el primer Impacta Meeting, un workshop estratégico de alto nivel bajo el título "El legado creativo". Este encuentro nace como el primer anticipo de Impacta Festival, la gran cita sobre sostenibilidad, impacto social y propósito empresarial que tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Las conclusiones y el informe de este espacio de diálogo íntimo servirán como base para el documento definitivo que se presentará en dicho festival.

El taller está protagonizado en exclusiva por cinco mujeres directivas de marcas que ya forman parte de la memoria colectiva: Maribel Romero (Estrella de Levante), Patricia Alonso (Pikolinos), Elena Mellado (Hero), Rosa Torres (Muñecas Famosa) y Nieves Esquembre (Chocolates Valor). Bajo la dirección de Lucía de la Vega (Gettingbetter) y la dinamización de Ana Castillo, las ponentes participan en una dinámica a puerta cerrada, sin público ni grabaciones, diseñada para favorecer la honestidad y la confianza.

Esencia, dificultades y el valor del propósito

A través de una dinámica participativa, las cinco líderes abordan preguntas inspiracionales sobre las emociones y verdades de sus marcas. El debate gira en torno a las oportunidades y dificultades reales para defender y activar sus propósitos en el mercado actual, y a las iniciativas que han sido clave para materializar su impacto social en el entorno.

"Estas marcas centenarias ya forman parte de nuestra memoria colectiva. Activar su propósito va mucho más allá de una campaña de marketing; es un ejercicio de responsabilidad diaria que debe trascender a las personas y a las circunstancias del mercado", destaca la directora del encuentro, Lucía de la Vega.

Un legado para las marcas del futuro

El objetivo final de este primer Impacta Meeting es servir de guía y dejar un legado creativo para orientar a otras empresas más jóvenes en la búsqueda honesta de su propia identidad.

El documento con las conclusiones consensuadas de esta mesa de líderes, sumado al de los próximos encuentros temáticos, se presentará de manera oficial durante la gran cita de Impacta Festival el próximo 6 de noviembre.

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Sobre Impacta Festival

Tras el éxito de su primera edición, Impacta Festival 2026 regresa con el objetivo de ampliar su recorrido y su impacto en el tejido empresarial. La iniciativa, nacida del impulso original de Guillermo Sojo (DKZ studio) y Marcos Palena (7Pix studio) —quienes han canalizado este crecimiento fundando una asociación dedicada al propósito corporativo—, evoluciona este año hacia un ecosistema mucho más ambicioso. El festival desplegará su potencial a través de tres pilares fundamentales: las mesas de trabajo (Impacta Meeting), las muestras corporativas (Impacta Expo) y el desarrollo de proyectos con impacto social real (Impacta for Good).