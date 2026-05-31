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Froet otorga sus XXIII Premios del Transporte

Los galardonados son Gonzolitrans, Interbus, Primafrio, TDYcom Sureste y Grupo Transaher

Foto de familia de los XXIII Premios del Transporte de Froet.

Foto de familia de los XXIII Premios del Transporte de Froet. / Froet

La Opinión

La Opinión

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) entregó este jueves, en el transcurso de su 74º Asamblea General, los XXIII Premios del Transporte, con los que reconoce la labor de las empresas y profesionales del sector durante el pasado año.

Los galardonados en la categoría de Premios Froet a las empresas los han recibido Gonzolitrans (Alhama de Murcia), Interurbana de Autobuses (Interbus) (San Sebastián de los Reyes, con subsede en Murcia), Primafrio, (Alhama de Murcia), TDYcom Sureste, (Lorquí) y Grupo Transaher, (San Hernando de Henares, con delegación en Murcia).

A su vez, se entregaron tres Menciones Especiales a Orbitalia Tours, (Lorca), Tradomi,(Puerto Lumbreras), así como a Ignacio García Ros ‘Patrón’, de Fuente Álamo, en reconocimiento a su trayectoria profesional como autónomo.

El presidente de Froet, Pedro Díaz, anunció que esta sería su última Asamblea tras dos décadas al frente la patronal del transporte de la Región de Murcia.

Los trabajadores de Froet agradecieron la labor de su presidente con un emotivo homenaje, al que se sumaron todos los asistentes y que concluyó con una gran ovación a Pedro Díaz. Su relevo será elegido en la próxima asamblea, que tendrá carácter electoral.

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El acto fue clausurado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y contó con la participación del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García; el alcalde de Santomera, Víctor Martínez; el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso; el presidente de Croem, Miguel López Abad; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes Quintanilla, entre otros.

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