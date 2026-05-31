Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco en Molina de SeguraManifestación por la viviendaEntrevista a Juan José TamalloRobo de cobre en MurciaPlanes para el fin de semanaDerrota judicial del Real Murcia
instagramlinkedin

Fecons define las claves de la próxima edición del certamen

Ifepa acogerá, del 22 al 24 de octubre, la Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación

Reunión del Comité Técnico de Fecons.

Reunión del Comité Técnico de Fecons. / Ifepa

La Opinión

La Opinión

Fecons (Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación) continúa avanzando en la preparación de su próxima edición, consolidada como uno de los principales puntos de encuentro del sector de la construcción y sus industrias afines. La feria, heredera de la histórica Construmurcia, se posiciona como un amplio escaparate para empresas, instituciones y profesionales del sector.

En este sentido, el Comité Técnico se reunió a comienzos de esta semana en el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia para analizar el contenido del evento, desde su comercialización, hasta la preparación del programa técnico de jornadas y concursos, quienes aportaron su experiencia y visión para seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la feria.

Asistieron, por parte de la Administración Regional, la Subdirectora General de Vivienda, Maria José Velasco; el Tesorero del Colegio de Arquitectos, Juan Rodríguez Jiménez; la Decana y Vicedecana del Colegio de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Región de Murcia, Rosa Sánchez y Mª Ángeles García respectivamente; el Secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Granero; la Gerente del Colegio de Administradores de Fincas, Nerea Fernández Suso; la Subdirectora de Edificación y Empresa de la Etsae-UPCT, Josefa Ros; El Director y la Secretaria de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, Juan Roldán Ruiz y Magdalena Cantabella; el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, Fernando Espinosa, también representando a Frecom-Federación Regional de Empresarios de la Construcción; representantes de los expositores, Marco Antonio Marín de Maquinaria Marcos Marín, y Victor Martínez, de Cementos La Cruz, y la Dirección de Ifepa.

Noticias relacionadas

La feria Fecons 2026 tendrá lugar en el Palacio de Ferias de la Región de Murcia-Ifepa, del 22 al 24 de octubre, con entrada gratuita para profesionales del sector, previo registro en www.ifepa.es/fecons.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents