Fecons define las claves de la próxima edición del certamen

Fecons (Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación) continúa avanzando en la preparación de su próxima edición, consolidada como uno de los principales puntos de encuentro del sector de la construcción y sus industrias afines. La feria, heredera de la histórica Construmurcia, se posiciona como un amplio escaparate para empresas, instituciones y profesionales del sector.

En este sentido, el Comité Técnico se reunió a comienzos de esta semana en el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia para analizar el contenido del evento, desde su comercialización, hasta la preparación del programa técnico de jornadas y concursos, quienes aportaron su experiencia y visión para seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la feria.

Asistieron, por parte de la Administración Regional, la Subdirectora General de Vivienda, Maria José Velasco; el Tesorero del Colegio de Arquitectos, Juan Rodríguez Jiménez; la Decana y Vicedecana del Colegio de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Región de Murcia, Rosa Sánchez y Mª Ángeles García respectivamente; el Secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Granero; la Gerente del Colegio de Administradores de Fincas, Nerea Fernández Suso; la Subdirectora de Edificación y Empresa de la Etsae-UPCT, Josefa Ros; El Director y la Secretaria de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, Juan Roldán Ruiz y Magdalena Cantabella; el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, Fernando Espinosa, también representando a Frecom-Federación Regional de Empresarios de la Construcción; representantes de los expositores, Marco Antonio Marín de Maquinaria Marcos Marín, y Victor Martínez, de Cementos La Cruz, y la Dirección de Ifepa.

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La feria Fecons 2026 tendrá lugar en el Palacio de Ferias de la Región de Murcia-Ifepa, del 22 al 24 de octubre, con entrada gratuita para profesionales del sector, previo registro en www.ifepa.es/fecons.