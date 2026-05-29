Ontime incorpora a Campillo Palmera para reforzar su expansión internacional en logística de frío

Ontime, operador logístico integral de referencia en Iberia, ha completado la adquisición de Campillo Palmera, histórica compañía murciana especializada en transporte de mercancías perecederas y logística industrial, que pasará a formar parte del grupo como filial de Ontime Corporate.

La firma del acuerdo, realizada este martes pasado 26 de mayo, supone un nuevo hito dentro del plan estratégico de crecimiento y consolidación de Ontime, especialmente en el ámbito de la logística a temperatura controlada y el fortalecimiento de su red de transporte paletizado en Europa.

Con sede en Molina de Segura (Murcia), Campillo Palmera cuenta actualmente con una sólida estructura operativa compuesta por una flota propia de más de 500 camiones y más de 150.000 metros cuadrados de superficie logística, capacidades que se integrarán en el ecosistema operativo del grupo Ontime para potenciar su alcance nacional e internacional.

Una integración basada en complementariedad y crecimiento

La incorporación permitirá generar importantes sinergias operativas y comerciales entre ambas compañías, reforzando especialmente las capacidades del grupo en transporte frigorífico internacional, distribución europea de mercancía paletizada, servicios logísticos especializados, capacidad operativa y cobertura geográfica, así como eficiencia y optimización de redes.

Asimismo, la operación ampliará el portfolio de servicios disponibles para los clientes de ambas compañías, ofreciendo soluciones más integrales, capilares y competitivas.

“Campillo Palmera representa experiencia, especialización y una cultura empresarial muy alineada con nuestros valores. Esta integración nos permitirá acelerar nuestro crecimiento internacional y reforzar nuestra posición como uno de los principales operadores logísticos de Europa”, ha señalado Carlos Moreno, consejero delegado de Ontime.

Acerca de Campillo Palmera

El grupo Campillo Palmera acumula más de siete décadas de experiencia en el sector del transporte y la logística. Sus orígenes se remontan a 1954, cuando los hermanos Campillo adquirieron su primer camión, iniciando una trayectoria empresarial marcada por la innovación, el esfuerzo y la internacionalización.

Como hito histórico, en 1963 las navieras marítimas de Irlanda del Norte reconocieron a Don Joaquín Campillo Fernández como el primer conductor español en llegar directamente a Belfast con un camión español.

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A lo largo de su evolución, Campillo Palmera se ha consolidado como un operador de referencia en transporte frigorífico y soluciones logísticas para mercancías industriales, desarrollando proyectos de alto valor añadido y una importante presencia en corredores estratégicos europeos.