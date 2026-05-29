Los lectores eligen la mejor ‘startup’ en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

La innovación vuelve a situarse en el centro del ecosistema empresarial murciano con la apertura, desde hoy 29 de mayo, de la votación popular para elegir a la Mejor Startup del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026. Los lectores de La Opinión de Murcia serán los encargados de escoger, entre cinco candidaturas, el proyecto emergente que mejor representa el talento, la capacidad tecnológica y el potencial de crecimiento de la Región.

La votación permanecerá abierta hasta el próximo 1 de junio y permitirá a los participantes apoyar a una de las empresas jóvenes que están contribuyendo a transformar sectores estratégicos desde Murcia. El nombre de la startup ganadora se dará a conocer durante la gala de entrega de premios, que se celebrará el jueves 11 de junio en el salón de celebraciones Promenade de Murcia.

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por La Opinión de Murcia junto a la entidad financiera, nacieron con el objetivo de poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial e industrial murciano y su aportación a la construcción de una sociedad más equitativa, rica y progresista. Los galardones constan de nueve categorías: Empresa del Año, Empresario/a del Año, Empresa Familiar, Empresa +Sostenible, Empresa +Internacional, Empresa +Impacto Social, Empresa +Innovación, Mejor Trayectoria Empresarial y Mejor Startup del Año.

Como en anteriores ediciones, las ocho primeras categorías han sido decididas por un jurado integrado por representantes de instituciones, entidades empresariales y organizaciones vinculadas al ámbito económico y social de la Región de Murcia. La categoría de Mejor Startup del Año, sin embargo, vuelve a quedar en manos de los lectores del periódico.

Las cinco candidatas de esta edición reflejan además la diversidad del nuevo emprendimiento murciano, con proyectos ligados a la salud, la educación, la inteligencia artificial, la movilidad y la industria audiovisual.

Corsonic

Corsonic se ha convertido en una de las startups con mayor proyección internacional del ecosistema regional gracias a su apuesta por la tecnología aplicada a la salud. La compañía desarrolla sistemas de monitorización de constantes vitales mediante tecnología acústica avanzada e inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer soluciones menos invasivas para pacientes crónicos.

El potencial de la firma ha despertado ya el interés de grandes actores del sector biomédico, hasta el punto de haber sido seleccionada por la aceleradora global de AstraZeneca en sus primeros meses de vida.

Leeon

También vinculada al impacto social, aunque desde el ámbito educativo, Leeon centra su actividad en la mejora de la comprensión lectora a través de una aplicación inteligente capaz de medir y adaptar el aprendizaje de cada estudiante. Su tecnología detecta dificultades en tiempo real y personaliza los ejercicios según las necesidades de cada usuario.

La startup murciana ha encontrado una rápida acogida tanto en centros educativos como en familias, en un contexto en el que la digitalización educativa y la lucha contra el fracaso escolar se han convertido en prioridades estratégicas.

Limbium

Limbium representa una de las apuestas más avanzadas dentro del ámbito healthtech regional. La empresa trabaja en el diseño de prótesis y dispositivos ortopédicos personalizados mediante fabricación aditiva, escaneado 3D e inteligencia artificial, reduciendo tiempos de producción y mejorando el ajuste para los pacientes.

La compañía ha logrado introducir procesos digitales en un sector tradicionalmente artesanal, ofreciendo dispositivos más ligeros, precisos y accesibles.

Wesog

Por su parte, Wesog ha encontrado en la inteligencia artificial una herramienta para transformar procesos de la industria audiovisual. La startup murciana desarrolla soluciones orientadas a optimizar tareas de postproducción y gestión de contenidos que anteriormente requerían largas horas de trabajo manual.

Con una clara vocación internacional, especialmente hacia mercados como el británico, la firma ha sido reconocida por organismos regionales por su carácter innovador y exportador.

Carhub

La quinta candidatura corresponde a Carhub, una plataforma digital centrada en facilitar el acceso al mercado europeo de vehículos de segunda mano. La empresa elimina barreras en las operaciones transfronterizas mediante procesos tecnológicos que aportan mayor transparencia y eficiencia a las compraventas.

Su reciente ronda de inversión superior a los 350.000 euros, liderada por fondos especializados, ha reforzado la viabilidad de un modelo que apunta a uno de los sectores con mayor transformación digital en Europa.

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Con perfiles distintos, pero unidos por la innovación y el crecimiento empresarial, las cinco startups competirán ahora por el respaldo de los lectores. Desde hoy y hasta el 1 de junio, la decisión queda en manos del público, que elegirá qué proyecto merece convertirse en la Mejor Startup del Año 2026.