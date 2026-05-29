Europa teme convertirse en el ‘inquilino’ tecnológico de EEUU mientras se prepara para la ley europea de inteligencia artificial

Europa apenas controla el 6% de la capacidad mundial de inteligencia artificial, frente al 70% que concentra Estados Unidos. Para analistas y especialistas del sector, el problema ya no es solo tecnológico, sino económico y geopolítico. La clave será ver quién controlará la infraestructura, los datos y las capas de negocio sobre las que funcionará la próxima economía digital, la cual representa ya el 27% del PIB español.

La carrera global por la inteligencia artificial ya no se libra únicamente en el terreno de los modelos o las aplicaciones que usan los consumidores. El verdadero pulso, según advirtieron responsables de la firma BIP Consulting durante una sesión informativa celebrada esta semana, se está desplazando hacia el control de la infraestructura, los centros de datos, los chips y las plataformas sobre las que operará la economía digital de los próximos años.

“La IA no deja de ser otro fenómeno tecnológico”, resumió Rubén Sopeña Vallina, director y partner de xTech en BIP Consulting, durante el encuentro. Sin embargo, el ejecutivo reconoció que el actual auge del sector presenta síntomas de sobrecalentamiento. “Hay síntomas de burbuja, pero también parámetros de crecimiento. Un 50-50”, señaló.

El debate llega en un momento especialmente delicado para Europa. Mientras Estados Unidos concentra la mayor parte de la capacidad mundial de inteligencia artificial y China acelera sus inversiones públicas y privadas, la Unión Europea intenta desplegar el AI Act (Ley IA), la primera gran regulación integral sobre esta tecnología en el mundo.

La inteligencia artificial no se ordena solo por quién tiene el mejor modelo. También importa quién controla la infraestructura, el gobierno del dato y los ecosistemas donde se conectan empresas, servicios y usuarios Ángel Galán Carques — Director de Data e IA en BIP Consulting

En ese contexto, varias compañías europeas comienzan a asumir que la cuestión clave no será únicamente quién desarrolla el mejor modelo, sino quién controla las diferentes capas del negocio: desde la infraestructura y los datos hasta los agentes automatizados, las herramientas corporativas y las aplicaciones empresariales.

El miedo empresarial a la Ley IA

Uno de los puntos que más preocupación genera entre las compañías es la entrada en vigor progresiva de la nueva legislación europea, la cual echa a andar el próximo 2 de agosto de 2026, cuando la mayoría de las normas (sobre todo relativas a sistemas y transparencia) entrarán en vigor y comenzará su aplicación. Ángel Galán Carques, director de Data e IA en BIP Consulting, aseguró que muchas empresas afrontan el nuevo escenario regulatorio con incertidumbre. “Las compañías tienen mucho miedo porque hay mucha regulación”, afirmó.

La norma europea obligará a revisar sistemas automatizados, procesos internos y modelos de gobernanza del dato, especialmente en sectores sensibles como banca, seguros, recursos humanos o atención al cliente. En este contexto, varias consultoras y firmas tecnológicas ya están recomendando a sus clientes realizar auditorías internas para detectar riesgos potenciales, canales vulnerables y posibles incumplimientos regulatorios.

El temor empresarial no se limita únicamente a las sanciones. También existe preocupación por el impacto competitivo frente a Estados Unidos y China, donde el desarrollo tecnológico avanza a mayor velocidad y con menos restricciones regulatorias.

Aun así, desde BIP Consulting consideran que Europa todavía tiene margen para competir si apuesta por modelos especializados y sectores de alto valor añadido. La oportunidad, apuntan, podría pasar menos por rivalizar directamente con gigantes estadounidenses y más por desarrollar soluciones adaptadas a industrias concretas como sanidad, turismo, industria o administración pública.

Talento y habilidades

El avance de la inteligencia artificial también está acelerando cambios en el mercado laboral. Los responsables de la consultora defendieron que, a medio y largo plazo, las empresas demandarán perfiles cada vez más especializados y capaces de supervisar, entrenar y coordinar herramientas automatizadas. Es decir,

En ese escenario, habilidades como la creatividad, la capacidad de adaptación o las llamadas soft skills comenzarán a ganar peso frente a tareas repetitivas y automatizables. “Saber diferenciarse” será una de las claves del empleo en los próximos años, insistieron durante la sesión.

El auge de nuevas figuras vinculadas a la supervisión y gestión de sistemas de IA –como especialistas en prompts, gobernanza algorítmica o validación de modelos– refleja, según los expertos, que el mercado todavía se encuentra en una fase temprana de transformación.

Mientras tanto, las administraciones públicas europeas también empiezan a acelerar sus inversiones en inteligencia artificial, aunque con una lógica distinta a la del sector privado. Más allá de la productividad, el objetivo pasa por modernizar servicios públicos y evitar una dependencia excesiva de plataformas extranjeras.

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La gran incógnita para Europa será si logra construir un ecosistema propio capaz de competir en un mercado dominado por un reducido grupo de gigantes tecnológicos estadounidenses. Porque, detrás del debate sobre la inteligencia artificial, ya asoma una cuestión mucho más profunda: quién controlará la próxima infraestructura económica global.