El crudo se acerca a los 100 dólares
El petróleo rebota con fuerza y las bolsas giran a la baja tras el ataque iraní a una base de EEUU
Los índices europeos apuntan a números rojos y los futuros de Wall Street señalan caídas ante un mayor entorno de riesgo geopolítico
Los mercados se han despertado a otra jornada de altibajos este jueves. Los precios del petróleo han frenado las brsucas caídas de la víspera y vuelven a revalorizarse de forma veloz al calor de mayores preocupaciones en el estrecho de Ormuz. Los inversores vuelven a dudar de que Teherán y Washington puedan sellar su acuerdo paz de 14 puntos, que parecía estar avanzando a principios de esta semana.
El barril de Brent vuelve a repuntar un 3% y se sitúa por encima de los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) escala otro 3% en Norteamérica hasta los 91 dólares. En Europa, los índices apuntan a números rojos este jueves, al igual que Wall Street, cuyos futuros apuntan a caídas en un contexto de mayor aversión al riesgo. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50, se dispone a ceder un 0,73%.
Los fuertes movimientos en el mercado petrolero se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara este jueves del ataque contra una base aérea de Estados Unidos, según la agencia de noticias iraní, Tasnim.
El contraataque iraní llega después de una nueva ofensiva lanzada por parte de la Casa Blanca en Irán.
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