Premios Empresa del Año Prensa Banco Sabadell: un reconocimiento a las empresas que ayudan a crecer a la Región

La economía murciana volverá a vestirse de gala para celebrar una de las grandes citas anuales del calendario empresarial regional. La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell reunirán el próximo jueves 11 de junio a partir de las 19.30 horas al tejido económico, institucional y social de la Comunidad en la gala de los Premios Empresa del Año Prensa Banco Sabadell que se celebrará en el salón de celebraciones Promenade de Murcia.

Más allá del carácter simbólico de los galardones, la convocatoria se ha consolidado como un termómetro del momento que atraviesa el ecosistema empresarial de la Región: una estructura económica que continúa creciendo apoyada en la internacionalización, la innovación tecnológica, el arraigo familiar de muchas compañías y una creciente sensibilidad social y medioambiental. En un escenario económico cada vez más competitivo, los premios pretenden reconocer precisamente esa capacidad de adaptación y liderazgo que define a numerosas firmas de la Región.

La ceremonia volverá a convertirse en un punto de encuentro para empresarios, directivos, representantes institucionales y agentes sociales, en una edición que pondrá el foco en aquellas compañías capaces de generar riqueza y empleo sin perder la conexión con su entorno.

El proceso de deliberación tuvo lugar el pasado jueves 30 de abril, cuando el jurado se reunió en las instalaciones de La Opinión de Murcia para analizar las distintas candidaturas propuestas para esta edición.

El jurado

La composición del jurado refleja el carácter transversal de estos premios, que buscan incorporar la mirada de los principales actores económicos e institucionales de la Comunidad. En la deliberación participaron Fernando Canós, director territorial de Banco Sabadell; José Alberto Pardo, director de La Opinión; Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; José Guillén, teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia (vía telemática); José María Tortosa, presidente de Amefmur; José Daniel Martín, secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia; Ramón Madrid, decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia; Juan Cabezas, director de clientes y comunicación de Aguas de Murcia; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; y Beatriz Urgel, Sales Director de Úbico (vía telemática).

Los Premios Empresa del Año mantienen en 2026 una estructura de categorías que busca reflejar las distintas formas de contribuir al desarrollo económico y social de la Región. El galardón principal, Empresa del Año, distinguirá a compañías consolidadas que destaquen por su crecimiento sostenido, su competitividad y su capacidad para generar progreso y empleo. Junto a él, el premio Empresario/a del Año pondrá el acento en perfiles directivos capaces de inspirar nuevas formas de liderazgo empresarial, valorando tanto la trayectoria como la visión de futuro y la capacidad emprendedora.

El jurado durante la deliberación. / Israel Sánchez

La categoría de Empresa Familiar reconocerá a aquellas organizaciones que han sabido garantizar la continuidad generacional manteniendo la capacidad de innovar y crecer. En paralelo, el premio Empresa +Sostenible distinguirá a compañías comprometidas con modelos de producción más eficientes y respetuosos con el entorno.

La internacionalización volverá a ocupar un lugar destacado con el premio Empresa +Internacional, destinado a visibilizar el esfuerzo exportador y la apertura de nuevos mercados por parte de firmas regionales que actúan como embajadoras de la economía murciana en el exterior. También tendrá protagonismo el reconocimiento Empresa +Impacto Social, dirigido a destacar proyectos empresariales comprometidos con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El apartado de Trayectoria Empresarial distinguirá carreras construidas desde la constancia y la visión a largo plazo, premiando a empresarios y empresarias que han contribuido de forma decisiva al crecimiento económico regional y al desarrollo de nuevas oportunidades. Por su parte, la categoría Empresa +Innovación pondrá el foco en aquellas compañías que han convertido la investigación, la digitalización y la innovación aplicada en motores de competitividad y diferenciación.

Como en anteriores ediciones, el Premio a la Mejor Startup del Año incorporará además la participación directa de los lectores de La Opinión de Murcia, que serán los encargados de elegir a la empresa ganadora mediante una votación que se abrirá próximamente. Un reconocimiento que evidencia el creciente peso del emprendimiento tecnológico y de los nuevos modelos de negocio dentro del panorama económico regional.

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La gala del próximo 11 de junio volverá así a servir de escaparate para una Región que, pese a las incertidumbres económicas globales, continúa apoyándose en la iniciativa empresarial como uno de sus principales motores de crecimiento. Un tejido productivo diverso, dinámico y profundamente ligado a su territorio que busca abrirse paso desde la Región de Murcia hacia nuevos mercados sin perder de vista su compromiso con el empleo, la innovación y el progreso colectivo.