España, entre los tres grandes destinos internacionales de turismo religioso: cuatro de cada diez viajeros nacionales se mueven por motivos de fe cada año

El turismo religioso vive su momento de oro. España se ha consolidado como una de las tres grandes potencias internacionales en este fenómeno que combina espiritualidad, cultura, patrimonio y experiencias personalizadas alejadas del ruido. Solo compite en el podio con Italia y Tierra Santa. Así lo determina el estudio ‘Turismo religioso en España. Un viaje al interior de un segmento en transformación’, elaborado por ObservaTUR y varias consultoras especializadas en turismo, que se ha presentado esta mañana en la sede de Turismo de Andalucía.

Según este informe, en el que han participado más de una docena de expertos y para el que se han consultado más de un centenar de fuentes diversas, esta modalidad turística vive uno de los momentos de mayor auge de su historia y ha dejado definitivamente atrás la imagen de nicho asociado únicamente a peregrinaciones o viajes de devoción. "Cuatro o cinco españoles de cada diez se mueve por motivaciones vinculadas a la fe cada año", ha puntualizado uno de los autores del estudio.

El crecimiento de este tipo de viajes está avalado por cifras. Según se calcula, el turismo de fe mueve cada año a más de 300 millones de personas en todo el mundo y se perfila como una de las grandes tendencias de la industria turística internacional, con un crecimiento anual estimado que ronda el 10%. Se trata de un mercado mundial en el que se prevé generar, según estimaciones conservadoras, más de 15.000 millones de euros en 2026. Aunque otros análisis elevan la cifra hasta superar los 400.000 millones de euros en la próxima década.

Tal y como ha apuntado uno de los autores del estudio, José María Paredes, tras la pandemia ha habido un "cambio significativo" en torno al turismo de culto.

España, entre los tres grandes destinos internacionales de turismo religioso: cuatro de cada diez viajeros se mueven por motivos de fe cada año / L.O

Qué es el turismo religioso

"El turismo religioso ya no puede entenderse desde una única mirada", ha expresado Gema del Corral, consejera de Turismo y Andalucía Exterior, que no se ha perdido la presentación del estudio. "Nos hemos dado cuenta de que la gente piensa en peregrinación cuando piensa en turismo religioso, pero no se puede enfocar desde una sola visión emocional", ha añadido Marcos Franco, coordinador técnico del estudio y socio fundador de ReiniciaT y ObservaTUR.

Franco ha confesado la dificultad que entraña encontrar datos que mesuren este segmento, precisamente por la transversalidad y la diversidad de formas en las que se puede materializar un viaje de turismo religioso. El modelo tradicional de contemplación de patrimonio, que no ha pasado de moda, se ha abierto a rutas espirituales, a experiencias inmersivas, a visitas tematizadas o a itinerarios culturales que están comenzando a ganar protagonismo.

Procesión triunfal de regreso de la Virgen de la Esperanza a su basílica tras su peregrinación a Roma / Eduardo Nieto

Perfil del turista religioso: más jóvenes y emocionalidad

"Olvídate de la abuelita del rosario", ha bromeado Marco Franco. El nuevo turista religioso busca experiencias emocionales, culturales y de bienestar. Se trata de un grupo denso e intergeneracional que más allá de modelos tradicionales busca experiencias personalizadas y una digitalización de la vivencia. La aparición de un nuevo perfil de turista religioso está contribuyendo al auge de la industria por ser un visitante más diverso y transversal, alejado de estereotipos tradicionales.

Los viajeros ya no buscan solo visitar un santuario o asistir a una celebración religiosa: quieren vivir experiencias con significado, conectar con la historia, el patrimonio y las tradiciones locales y encontrar espacios de bienestar y reflexión personal. El informe pone la atención precisamente en el crecimiento de viajeros jóvenes.

‘Catolicismo cool’, un nuevo fenómeno viral

Llama la atención que muchos integrantes de ese colectivo joven que apuesta por viajes relacionados con la fe y la devoción católica, ni siquiera mantienen una relación estrecha con instituciones religiosas, pero sí muestran interés por experiencias auténticas y emocionalmente significativas. Surge entonces un nuevo fenómeno, el ‘catolicismo cool’.

Andalucía, un referente

Andalucía se perfila como uno de los grandes referentes del segmento religioso español con una estrategia específica de internacionalización y más de un centenar de iniciativas vinculadas al turismo de culto. Es uno de los territorios que más ha apostado por esta vertiente turística y se ha convertido en uno de los referentes en iniciativas, rutas, itinerarios, museos de arte sacro, celebraciones, eventos y construcciones religiosas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Santa Sede, donde es recibido en audiencia por el Papa León XIV, a 27 de mayo de 2026, en Roma (Italia). 27 MAYO 2026 Servizio Fotografico Vaticano / Dicastero per la C 27/05/2026. Pedro Sánchez;Papa León XIV;Servizio Fotografico Vaticano / Dicastero per la C; / Servizio Fotografico Vaticano / / Servizio Fotografico Vaticano /

España será en 2026 el epicentro del turismo religioso mundial

No sorprende que España destaque este 2026 en turismo religioso. Suele ser el centro de las miradas católicas con sus atractivos eclesiásticos y espirituales, pero este año es diferente. España ya se ha situado en el epicentro de las conversaciones entre cofrades y devotos en todo el mundo por la aclamada visita del Papa León XIV, que viajará por el país del 6 al 12 de junio. Madrid, Barcelona y las Islas Canarias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife serán las cuatro paradas de su ruta, donde según cávalas se espera que aborde la cuestión migratoria en los archipiélagos.

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La visita del papa se enmarca en un contexto de abundancia de eventos jubilares en España. Destacan el Año Jubilar del Santo Cáliz, el de San Juan de la Cruz, el VIII Centenario de la Catedral de Toledo y el Año Jubilar de la Virgen de la Cabeza, que arrancará el 4 de octubre. Además, el peso histórico del Camino de Santiago, la fuerza internacional de la Semana Santa, grandes santuarios como El Rocío, Montserrat o El Pilar y una enorme riqueza patrimonial convierten al país en uno de los referentes mundiales del segmento.