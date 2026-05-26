Limcamar refuerza su posición en el sector de las mutuas con nuevas adjudicaciones en Asturias, Galicia y Tenerife

Limcamar, empresa especializada en licitaciones para Servicios de Limpieza refuerza su presencia en el ámbito nacional tras resultar adjudicataria de tres contratos de limpieza para distintas mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en Asturias, Galicia y Santa Cruz de Tenerife.

La empresa, que en 2027 cumplirá 40 años, se mantiene en el top 5 de empresas de limpieza en España. “Nos encontramos en un momento de plena madurez, fruto de décadas de experiencia y aprendizaje continuo. Este conocimiento del sector nos está permitiendo crecer de forma sostenida y selectiva, consolidando relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Al mismo tiempo, seguimos firmemente comprometidos con la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, elementos clave para mejorar la eficiencia de nuestros servicios y adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado sin perder nuestra esencia, sino todo lo contrario, siempre mirando al futuro”, explica su director general Pedro Cánovas Martínez.

Entre los contratos señalados, continuará prestando el servicio de limpieza en los centros de Mutua Universal en Asturias, tras hacerse con la renovación de un contrato que ya venía ejecutando desde 2022. La adjudicación, formalizada el pasado 29 de enero, contempla tanto la limpieza periódica como actuaciones extraordinarias en instalaciones administrativas y asistenciales. El contrato tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por tres más.

En Galicia, la compañía ha logrado una nueva adjudicación también con Mutua Universal, formalizada el pasado 8 de enero, que supone ampliar su actividad en esta comunidad. Al igual que en Asturias, el servicio incluye la limpieza integral de centros administrativos y sanitarios.

A estas adjudicaciones se suma el contrato conseguido con FREMAP para la prestación del servicio de limpieza en sus centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El acuerdo tendrá una duración de dos años prorrogables por otros dos.

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Las tres adjudicaciones se enmarcan en el ámbito de la limpieza de centros asistenciales y administrativos, un segmento que exige altos estándares de calidad e higiene. Con estos contratos, Limcamar consolida su actividad en el sector de las mutuas y refuerza su implantación territorial en distintas comunidades autónomas, superando los dos millones de euros en facturación anual entre las dos mutuas mencionadas.