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Jonathan Andic abandona temporalmente la vicepresidencia de Mango para preparar su defensa

Jonathan Andic.

Jonathan Andic.

EFE

Barcelona

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una carta abierta que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

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