Hozono Global presenta los avances del proyecto europeo Life Token CO₂
Profesionales de Orthem y Digiltea participan en el congreso Cidifor para exponer soluciones innovadoras en gestión forestal y digitalización ambiental
El Grupo Hozono Global ha participado en el Congreso Internacional Cidifor celebrado en Burgos, consolidado como uno de los principales foros especializados en digitalización forestal, innovación tecnológica y prevención de incendios. En representación del Grupo asistieron técnicos de Orthem y Digiltea para exponer los avances desarrollados en el marco del proyecto europeo Life Token CO2.
Cidifor, celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, reunió a expertos nacionales e internacionales especializados en tecnologías aplicadas al medio natural, inteligencia artificial, teledetección, sistemas de información geográfica y prevención de incendios forestales.
Durante las jornadas técnicas, los representantes de las compañías integradas en el Grupo Hozono Global compartieron con administraciones públicas, investigadores y empresas tecnológicas las principales líneas de trabajo impulsadas a través de Life Token CO2, centradas principalmente en el desarrollo de herramientas digitales avanzadas para mejorar la gestión forestal sostenible, la monitorización ambiental y la reducción de emisiones de CO2.
La participación de Orthem y Digiltea ha permitido poner en valor el enorme potencial de la innovación tecnológica como herramienta clave para optimizar la gestión de los recursos naturales y avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes, capaces de dar respuesta a los desafíos ambientales actuales.
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