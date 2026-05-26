Más de 6.000 personas disfrutan ya en 2026 de las visitas y eventos de la sala de catas de Estrella de Levante

La sala de catas de Estrella de Levante continúa consolidándose como uno de los espacios de referencia para los amantes de la cerveza y las experiencias gastronómicas y culturales en la Región de Murcia. Durante los cuatro primeros meses de 2026, más de 6.000 personas han participado en las diferentes visitas, actividades y eventos organizados por la cervecera murciana, una cifra que confirma el creciente interés del público por conocer desde dentro el universo Estrella de Levante.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la visita degustación, una experiencia guiada por las instalaciones de la fábrica en la que los asistentes conocen el proceso de elaboración de la cerveza y finalizan con una degustación de diferentes variedades de Estrella de Levante.

A ello se suma la exitosa visita maridaje, una experiencia gastronómica más completa en la que diferentes cervezas de la marca se combinan con propuestas culinarias especialmente diseñadas para potenciar aromas, sabores y matices.

La programación cultural y experiencial de la sala de catas continúa también con nuevas ediciones de las ya consolidadas Beer Sessions y Cataclub, dos formatos que combinan música, gastronomía, cultura y cerveza en un ambiente singular dentro de la fábrica.

Noticias relacionadas

Uno de los grandes atractivos de estas actividades es precisamente la posibilidad de disfrutar de referencias exclusivas y ediciones limitadas como las variedades IPA, negra, trigo o sin filtrar, además de especialidades como Verna limón, Punta Esta tostada y la clásica cerveza de barril de Estrella de Levante.