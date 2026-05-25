El campo busca mecánicos: así es EmpleaTech, la apuesta de John Deere por la FP

El tractor que entra hoy en un taller agrícola ya no se entiende únicamente con herramientas y conocimientos de mecánica. Su mantenimiento y reparación también exigen formación en electrónica, software, sensores y sistemas de diagnóstico incorporados a una maquinaria cada vez más avanzada.

La agricultura necesita mecánicos preparados para mantener y reparar una maquinaria cada vez más avanzada

La agricultura está cambiando y, con ella, también lo hacen los perfiles profesionales que la sostienen. En ese escenario se sitúa EmpleaTech, un proyecto impulsado por John Deere para conectar la formación profesional con las necesidades reales del sector agroindustrial. Su reciente despliegue en la Región de Murcia, mediante un convenio de FP Dual Intensiva en colaboración con Avanterra y la administración educativa, responde a un reto que ya no puede aplazarse: formar a los mecánicos agrícolas que necesitará el sector en el presente y en el futuro.

El sector agrícola demanda mecánicos especializados

Durante años, estudiar electromecánica o mantenimiento ha conducido de forma casi natural hacia el mundo del automóvil. Sin embargo, el campo vive su propia transformación tecnológica. Las máquinas agrícolas incorporan cada vez más componentes electrónicos, sistemas de diagnóstico y herramientas avanzadas que requieren mecánicos específicamente preparados para su mantenimiento y reparación.

El mecánico agrícola del presente combina conocimientos de mecánica, electrónica y diagnóstico para mantener y reparar maquinaria cada vez más avanzada

El mecánico de hoy debe saber detectar y reparar una avería mecánica, pero también trabajar con los componentes electrónicos y los sistemas de diagnóstico de una máquina cada vez más compleja.

La necesidad es clara: el sector agro precisa mecánicos especializados para sus talleres y servicios de posventa. Y esa demanda coincide con otro desafío de fondo, el relevo generacional. Sin nuevos profesionales preparados, la modernización de la agricultura corre el riesgo de avanzar más rápido que la capacidad para mantener su maquinaria en marcha.

EmpleaTech acerca la FP a la mecánica agrícola y a las oportunidades laborales de un sector que necesita nuevos profesionales. / Avanterra Tech

Qué es EmpleaTech y por qué acerca la FP al sector agro

EmpleaTech es una iniciativa de John Deere orientada a adaptar la Formación Profesional a la realidad de la maquinaria agrícola y facilitar el acceso de los estudiantes a oportunidades laborales como mecánicos agrícolas. El proyecto busca que los jóvenes conozcan desde su etapa formativa un ámbito profesional que ofrece recorrido, especialización y una demanda creciente de nuevos trabajadores.

Su planteamiento parte de algo muy concreto: acercar los centros educativos a la realidad diaria de las empresas, los talleres y los servicios de posventa de maquinaria agrícola. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de ofrecer una visión más completa del trabajo que espera fuera del aula.

EmpleaTech acerca la Formación Profesional a un sector agroindustrial que ya trabaja con tecnología avanzada.

El modelo se apoya en tres líneas principales: adaptar la formación a las necesidades reales de la mecánica agrícola; acercar el entorno profesional a los alumnos desde el inicio; y favorecer una transición más directa hacia puestos de trabajo como mecánicos agrícolas.

Para un estudiante interesado en mecánica, electromecánica o mantenimiento, el sector agro puede convertirse así en una salida profesional menos conocida, pero con una importancia creciente. El campo necesita mecánicos capaces de diagnosticar, mantener y reparar una maquinaria cada vez más avanzada.

EmpleaTech impulsa formación, empleo y tecnología en el sector agro / ED

La FP Dual Intensiva llega a la Región de Murcia

La reciente firma del convenio de FP Dual Intensiva en la Región de Murcia forma parte del despliegue progresivo de EmpleaTech. El modelo comenzó a implantarse en Andalucía y avanza ahora en nuevos territorios agrícolas dentro de una estrategia de alcance nacional.

La FP Dual Intensiva abre a los jóvenes una salida profesional como mecánicos agrícolas en un sector que necesita nuevas incorporaciones.

Murcia reúne, además, un contexto especialmente significativo. En una región donde el sector agro tiene un peso relevante, conectar la formación con las necesidades de la maquinaria agrícola supone abrir oportunidades profesionales en un entorno productivo cercano a los propios estudiantes.

La FP Dual Intensiva permite estrechar esa relación entre aula y empresa. El alumnado puede conocer de forma práctica cómo se trabaja con maquinaria agrícola dentro del ecosistema John Deere, qué tareas desarrolla un mecánico agrícola y qué conocimientos demandan actualmente los talleres y servicios de posventa del sector.

Ese contacto real es también una forma de orientar mejor a los jóvenes. Muchos estudiantes conocen las salidas ligadas al automóvil o a la industria general, pero no siempre identifican la maquinaria agrícola como un ámbito donde mecánica, electrónica, conectividad van de la mano.

Avanterra, el vínculo entre los estudiantes y el trabajo real

En el desarrollo de este modelo, Avanterra Tech colabora con John Deere y los centros educativos para acercar a los estudiantes la realidad profesional de la mecánica agrícola. Su participación permite que los jóvenes conozcan de cerca el trabajo en talleres y servicios de posventa, así como las oportunidades laborales que ofrece un sector que necesita incorporar nuevos mecánicos.

Avanterra conecta a los estudiantes con la realidad tecnológica del servicio técnico agrícola.

La agricultura requiere maquinaria cada vez más avanzada, pero también profesionales capaces de mantenerla y repararla. Ahí reside el valor de EmpleaTech: en conectar formación, empresa y territorio para dar visibilidad a una profesión con futuro y facilitar la llegada de jóvenes preparados al sector agro.

Aquellos interesados en estas oportunidades profesionales pueden consultar las vacantes disponibles en Avanterra Tech.