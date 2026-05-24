Espacio Mediterráneo celebra su 19 aniversario con un gran evento K-Pop

El Centro Comercial Espacio Mediterráneo celebra su 19º aniversario con una de las propuestas más innovadoras y atractivas de su calendario anual: un gran evento temático inspirado en el fenómeno global del K-Pop que convierte el centro comercial en el epicentro del entretenimiento familiar en la ciudad.

Bajo el concepto ‘K-Pop backstage’, la iniciativa transforma el espacio en un universo inmersivo donde música, baile y cultura pop coreana se dan la mano para ofrecer una experiencia única durante varios fines de semana de mayo.

El programa incluye talleres creativos, sesiones de baile, espacios interactivos como photocalls tematizados y Zona K-Pop Corner, con juegos y premios mediante dinámicas participativas vinculadas a la App del centro comercial donde los asistentes podrán sentirse como auténticas estrellas del K Pop.

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Como broche final, el domingo 31 de mayo tendrá lugar un gran espectáculo en directo, protagonizado por artistas caracterizados como ídolos K-Pop, que ofrecerán un show musical con coreografías, actuaciones en vivo y un encuentro con el público.