Charlotte Tilbury, la joya británica de la cosmética que complicó la fusión entre Puig y Estée Lauder

Puig y Estée Lauder pusieron este jueves por la noche fin a las conversaciones que mantenían para explorar una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo. La compañía catalana comunicó la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante un hecho relevante, en el que aseguró que el fin de las negociaciones “no altera la hoja de ruta estratégica de Puig”.

Una de las razones por las que la operación no ha llegado a materializarse es la complejidad de algunas de las participadas de Puig, en particular Charlotte Tilbury. La fundadora de la marca británica de cosmética de lujo buscaba renegociar las condiciones pactadas para la venta de su participación a la compañía catalana.

Puig adquirió Charlotte Tilbury en 2020 por unos 1.200 millones de dólares (1.035 millones de euros). El grupo catalán, propietario también de marcas como Byredo, Carolina Herrera y Paco Rabanne, controla actualmente el 78,5% de la firma, mientras que Tilbury conserva una participación minoritaria. En 2024, Puig anunció su intención de incrementar progresivamente su peso en la compañía hasta alcanzar el 100% a comienzos de 2031.

El contrato entre Puig y Charlotte Tilbury incluye pagos vinculados al rendimiento de la marca e incentivos ligados a resultados. Además, contemplaría una cláusula de cambio de control que permitiría a Tilbury forzar la venta de su participación en caso de una operación corporativa que afectara a Puig.

Deuda millonaria

Esa eventual obligación podía generar una deuda multimillonaria que Estée Lauder no estaba dispuesta a asumir en el marco de una posible fusión. A mediados de 2024, Puig adquirió un 5,4% adicional de Charlotte Tilbury, en una operación que valoraba la compañía en cerca de 4.600 millones de dólares (3.960 millones de euros). Con esa valoración, la participación restante de Tilbury rondaría los 986 millones de dólares (850 millones de euros), aunque el precio final dependería del desempeño y los beneficios de la marca en el momento de la transacción.

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Tras la ruptura de las conversaciones con Estée Lauder, Puig mantiene sin cambios su plan estratégico, según ha trasladado al mercado. El grupo catalán ha afirmado que, tras el fin de las negociaciones, se mantiene enfocado en la ejecución de su estrategia y "en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas".