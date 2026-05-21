La DOP Valencia reconoce a Anecoop por su trayectoria y su compromiso con la excelencia vinícola

Anecoop celebra un nuevo reconocimiento en su 50 Aniversario. El Palau de la Música de València ha acogido la XX edición de la Noche del Vino en la que la Denominación de Origen Protegida Valencia rinde homenaje a todos los que forman el sector vitivinícola valenciano y concede sus Distinciones a personas y entidades que contribuyen a su desarrollo, prestigio y proyección. En 2026 ha destacado a la cooperativa agroalimentaria española poniendo en valor “su trayectoria y compromiso con el vino de calidad como elemento de cohesión territorial”.

Desde su fundación, en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vinos. / Anecoop

Salvador Manjón Estela, presidente de la DOP Valencia, ha entregado la Distinción a Alejandro Monzón, presidente de Anecoop, quien, tras mostrar su agradecimiento, ha destacado la diversidad, autenticidad, singularidad y excelencia de los vinos que elaboran sus bodegas socias “a las que acompañamos y con las que evolucionamos, reforzando nuestra estrategia de internacionalización, con una intensa agenda promocional para consolidar su presencia en los mercados tradicionales y generar oportunidades de negocio en nuevos destinos. Vinos cooperativos con un firme compromiso con la sostenibilidad y la economía social, cuyo éxito es el de familias de viticultores, que sostienen un legado que se transmite de generación en generación, contribuyendo al desarrollo del medio rural”.

Comprometida con el vino y el territorio

En 1986 nació la sección de vinos de Anecoop. Durante cuatro décadas, Anecoop Bodegas ha logrado consolidar una oferta, presente en más de 40 países, que aúna calidad, imagen, diversidad, personalidad y precio, con un denominador común: la identidad territorial y la conexión con lo local.

Con una clara influencia mediterránea, los vinos valencianos de Anecoop Bodegas arraigan en La Font de la Figuera y Cheste, con sus bodegas socias, Cooperativa La Viña y Bodegas Reymos, ambas con DOP Valencia. Junto a ellas, completan su oferta los vinos de Bodegas San Martín y Proyecto Unsi S. L., con D.O. Navarra; un porfolio con el que ha cosechado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales que avalan el continuo esfuerzo que realiza por adaptarse a las demandas de un mercado en constante evolución.

Desde el respeto al origen y la tradición, evoluciona e innova para proponer una oferta diversa y llena de matices que responde a los diferentes públicos y formas de disfrutar el vino que se entrelazan en la actualidad: tintos premium con fuerza y carácter; propuestas versátiles, con mayor frescura y ligereza; creciente protagonismo de blancos, rosados y espumosos; así como de propuestas con menor graduación y opciones 0.0%. Hay un vino de Anecoop Bodegas para cada momento y para cada perfil de consumidor.

Noticias relacionadas

Una empresa de personas, para personas

Desde su fundación, en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vinos, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Es el primer exportador hortofrutícola español. En la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 61 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas y representa a 20.000 agricultores españoles que cultivan más de 63.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias. Dispone además de una red comercial internacional única con filiales en Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, República Checa, China y Estados Unidos.