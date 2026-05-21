CaixaBank y el Grupo de Investigación GAIA de la UCAM reúnen a expertos y empresas para impulsar la financiación sostenible como palanca de crecimiento

CaixaBank y el Grupo de Investigación GAIA de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) celebraron ayer, en el edificio corporativo de la entidad financiera en Murcia, una jornada centrada en los retos y oportunidades de la financiación sostenible.

El encuentro reunió a expertos del ámbito financiero, representantes institucionales y directivos de empresas de la Región de Murcia, consolidándose como un espacio de análisis e intercambio de conocimiento sobre el papel de la sostenibilidad en la estrategia empresarial.

En la bienvenida institucional participaron el director de AgroBank en la Dirección Territorial Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Carlos Campos, y el director del Grupo de Investigación GAIA y de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM, Víctor Meseguer.

Durante la jornada se abordaron cuestiones clave como la integración de criterios ESG en la toma de decisiones empresariales, el acceso a financiación sostenible, el impacto de la regulación europea y el papel de las entidades financieras en el acompañamiento a las empresas en sus procesos de transformación.

Asimismo, la sesión incluyó la ponencia ‘El nuevo Marco de la Financiación Sostenible’, impartida por el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank, Francisco Adam, quien abordó el nuevo marco normativo y sus implicaciones prácticas para las empresas de la región. A continuación, el responsable de Riesgos Agro-Distribución, Inmobiliario y Turismo de CaixaBank en la Territorial Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Javier Perís, ofreció una intervención centrada en la gestión de riesgos y KPIs sostenibles como uno de los ejes clave en la transformación del sistema financiero.

El programa culminó con la mesa redonda ‘Casos de Éxito, Innovación y Financiación en el tejido empresarial’, moderada por el colaborador del Grupo de Investigación GAIA, José Antonio Murcia, y por la investigadora del Grupo GAIA y directora de Adimur, Reyes Samper, en la que participaron el CTO de Biyectiva, Rubén Martínez, y el CEO de Grupo Caudal, Pedro Luis González, quienes compartieron experiencias reales que reflejan el papel de la innovación y la sostenibilidad en el tejido productivo regional.

En este contexto, el director de AgroBank en la Dirección Territorial Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank señaló que «la sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave para la competitividad empresarial y desde CaixaBank, junto al ámbito académico y de investigación, trabajamos para acompañar a las empresas en este proceso ofreciendo asesoramiento especializado y soluciones financieras que les permitan avanzar con confianza hacia modelos de negocio más responsables y resilientes».

Por su parte, el director del Grupo de Investigación GAIA manifestó que «volvemos a confirmar, una vez más, el gran trabajo que está realizando CaixaBank acompañando y apoyando a las empresas, a las organizaciones sociales, a las administraciones públicas y también a las universidades de la Región de Murcia, especialmente a la UCAM, en el compromiso compartido con la sostenibilidad».

«En un ámbito tan relevante como el de las finanzas sostenibles, es fundamental seguir impulsando el desarrollo de la normativa europea vinculada a la taxonomía verde y avanzar en el crecimiento del mercado de créditos verdes, entendiendo las finanzas como una auténtica palanca de transformación hacia un modelo más sostenible», añadió Meseguer.

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Con esta iniciativa, CaixaBank y el Grupo de Investigación GAIA de la UCAM refuerzan su compromiso con el impulso del conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible en la Región de Murcia, favoreciendo la cooperación entre el ámbito empresarial y académico para acelerar la transición hacia una economía más sostenible.